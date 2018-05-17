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17.05.18 16:18 В Красноярске грабитель пытался скрыться от полиции по крыше многоэтажки





Фото В Красноярске грабитель пытался скрыться от полиции по крыше многоэтажки. Двое рабочих делали ремонт у 67-летней пенсионерки. Накануне они связали хозяйку дома и требовали пин-код от банковской карты. Не получив заветные цифры, они похитили 25 тысяч наличными и скрылись.



Через несколько часов участников разбойного нападения задержала полиция. Те как раз отмечали добычу спиртным. Один из преступников пытался скрыться через козырек балкона на семнадцатом этаже. Теперь обоим грозит до 10 лет тюрьмы.









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