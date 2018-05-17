Для исследования взяли 9 образцов яблони, малины и смородины из Московской и Тульской областей.
"Начинается посадочный сезон, и к нам в центр периодически обращаются жители с просьбой проверить саженцы. С учетом пожеланий мы решили провести мониторинг продукции в рамках совместного проекта с Красноярским государственным аграрным университетом. Здесь есть специалисты, которые по этому направлению могут дать хорошие и правильные рекомендации", - рассказала ведущий эксперт Красноярского ЦСМ Яна Соколова.
Все сорта входят в госреестр селекционных достижений и рекомендованы к использованию. Но они не проходили проверку в нашем регионе, поэтому покупатель рискует остаться без урожая, приобретая эти растения.
Главное у саженцев - корни, они должны быть разветвленные и неповрежденные. Но стоит обращать внимание и на побеги. Например, у этого саженца малины при хорошей корневой системе листочки сухие и совсем безжизненные, это значит, что растение погибло, и ждать урожай точно не стоит.
Проректор по науке КГАУ Валентина Бопп: "Когда приобретаете, смотрите на количество побегов, вытянутость, окрас листьев. Такое растение приживется, но за ним нужно дополнительно ухаживать. Или приобретать раньше, не ожидая в торговых сетях, когда побеги пошли в рост, потому что там нет условий для нормального развития растений, и эти условия формировать у себя дома: делать досветку, например".
Проверили посадочный материал и на наличие вредителей. Их, к счастью, не оказалось.