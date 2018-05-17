НОВОСТИ | Общество













17.05.18 17:13 Специалисты проверили качество саженцев, которые продают в Красноярске





Фото

"Начинается посадочный сезон, и к нам в центр периодически обращаются жители с просьбой проверить саженцы. С учетом пожеланий мы решили провести мониторинг продукции в рамках совместного проекта с Красноярским государственным аграрным университетом. Здесь есть специалисты, которые по этому направлению могут дать хорошие и правильные рекомендации", - рассказала ведущий эксперт Красноярского ЦСМ Яна Соколова.



Все сорта входят в госреестр селекционных достижений и рекомендованы к использованию. Но они не проходили проверку в нашем регионе, поэтому покупатель рискует остаться без урожая, приобретая эти растения.

Главное у саженцев - корни, они должны быть разветвленные и неповрежденные. Но стоит обращать внимание и на побеги. Например, у этого саженца малины при хорошей корневой системе листочки сухие и совсем безжизненные, это значит, что растение погибло, и ждать урожай точно не стоит.



Проректор по науке КГАУ Валентина Бопп: "Когда приобретаете, смотрите на количество побегов, вытянутость, окрас листьев. Такое растение приживется, но за ним нужно дополнительно ухаживать. Или приобретать раньше, не ожидая в торговых сетях, когда побеги пошли в рост, потому что там нет условий для нормального развития растений, и эти условия формировать у себя дома: делать досветку, например".



Проверили посадочный материал и на наличие вредителей. Их, к счастью, не оказалось.



Для исследования взяли 9 образцов яблони, малины и смородины из Московской и Тульской областей."Начинается посадочный сезон, и к нам в центр периодически обращаются жители с просьбой проверить саженцы. С учетом пожеланий мы решили провести мониторинг продукции в рамках совместного проекта с Красноярским государственным аграрным университетом. Здесь есть специалисты, которые по этому направлению могут дать хорошие и правильные рекомендации", - рассказала ведущий эксперт Красноярского ЦСМ Яна Соколова.Все сорта входят в госреестр селекционных достижений и рекомендованы к использованию. Но они не проходили проверку в нашем регионе, поэтому покупатель рискует остаться без урожая, приобретая эти растения.Главное у саженцев - корни, они должны быть разветвленные и неповрежденные. Но стоит обращать внимание и на побеги. Например, у этого саженца малины при хорошей корневой системе листочки сухие и совсем безжизненные, это значит, что растение погибло, и ждать урожай точно не стоит.Проректор по науке КГАУ Валентина Бопп: "Когда приобретаете, смотрите на количество побегов, вытянутость, окрас листьев. Такое растение приживется, но за ним нужно дополнительно ухаживать. Или приобретать раньше, не ожидая в торговых сетях, когда побеги пошли в рост, потому что там нет условий для нормального развития растений, и эти условия формировать у себя дома: делать досветку, например".Проверили посадочный материал и на наличие вредителей. Их, к счастью, не оказалось. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













