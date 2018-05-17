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НОВОСТИ | Общество





17.05.18 17:25 Губернатор проверил работу многофункционального центра в Красноярске



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Нередко, чтобы получить услугу жителям Красноярска приходилось тратить часы только на то, чтобы попасть за стол к специалисту МФЦ. Так всего пару дней назад было и в этом многофункциональном центре на улице 9 Мая. Но сегодня на лицах посетителей улыбки.
-Я вот сейчас только зашла, мне дали талон и сразу вызвали. Я очень довольна.

В Красноярском крае сегодня работают 62 многофункциональных центра, ежегодно они оказывают населению около 3 миллионов услуг. Но эта цифра могла быть гораздо больше, эффективность снижает дефицит кадров - в регионе недостает около 300 сотрудников. Руководители структуры объясняют это низкой заработной платой.
Директор краевого государственного бюджетного учреждения МФЦ Игорь Гордеев: "Все наши работники, которые оказывают услуги, должны быть с юридическим образованием. И, соответственно, их запросы, как юристов по образованию, выше. Поэтому нам крайне обидно, что таких людей теряем, их просто переманивают в другие структуры, где платят больше".

Ещё одна причина хронических очередей в МФЦ - это регулярные технические сбои.
"Автоматизированная информационная система, которая была разработана для этих целей и закуплена три года назад, оказалась некачественной. Она не соответствует современным условиям. И, естественно, теперь другой уровень цифровых технологий. Судя по всему, нам придётся её менять", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Напоследок глава региона отметил, здесь явно готовились к его визиту: "Надо сказать, что за счёт административного ресурса можно многое сделать. Ещё три дня назад здесь были очереди, а сегодня - нет. Поэтому надо чаще бывать в МФЦ, и жизнь наладится".

Владислав ТАМОШАУСКАС






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