НОВОСТИ | Общество













18.05.18 09:30 Улицу Маркса спустя год после ремонта нужно вновь приводить в порядок





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С бордюрами тоже беда, поэтому в дождь псевдогазон грязью стекает на дорогу и разносится колёсами по всему городу. А в сухую погоду ветер поднимает песок в воздух. Из-за таких мелочей город и становится грязным и неопрятным.



Рядом с улицей Вейнбаума брусчатка, похоже, просто закончилась. Она резко обрывается, строители её так и бросили. Стоит отметить, что это самый центр города, до мэрии 100 метров.

Чиновники ходят по этим же дорогам каждый день, наступают в ямы на тротуарах, но, похоже, снисходительно относятся к халатности подрядчиков. А вот таким художеством из трех видов брусчатки, наверное, будут удивлять гостей Универсиады следующей весной.



- Мне кажется, что за последние лет 15 стало намного хуже.

- Стыдно будет.



Впрочем, в мэрии заверили, что работу с подрядчиком ООО "ПромСтрой" ведут. И строители даже обещали исправить недочёты.

Пресс-секретарь Департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова: "Гарантийные обязательства подрядчику предъявлены, он подписал все акты и будет устранять всё за свой собственный счёт до 18 июня, это всё должно быть сделано. И в части лысых газонов, и в части ограждений в ненадлежащем состоянии, которые не выдержали зимы".



Совсем скоро начнут ремонтировать и соседний проспект Мира, скандально испорченный в прошлом году. Но твёрдых гарантий, что история не повторится, дать, конечно, не сможет никто.



В минувшем году на ремонт улицы Карла Маркса потратили 166 миллионов рублей. А плоды такого благоустройства мы можем оценить уже сейчас. Спустя год ограждения около ЦУМа полностью покрыты ржавчиной, от коррозии даже некоторые элементы становятся хрупкими, а кроме того, вместо газона здесь голая земля.С бордюрами тоже беда, поэтому в дождь псевдогазон грязью стекает на дорогу и разносится колёсами по всему городу. А в сухую погоду ветер поднимает песок в воздух. Из-за таких мелочей город и становится грязным и неопрятным.Рядом с улицей Вейнбаума брусчатка, похоже, просто закончилась. Она резко обрывается, строители её так и бросили. Стоит отметить, что это самый центр города, до мэрии 100 метров.Чиновники ходят по этим же дорогам каждый день, наступают в ямы на тротуарах, но, похоже, снисходительно относятся к халатности подрядчиков. А вот таким художеством из трех видов брусчатки, наверное, будут удивлять гостей Универсиады следующей весной.Впрочем, в мэрии заверили, что работу с подрядчиком ООО "ПромСтрой" ведут. И строители даже обещали исправить недочёты.Пресс-секретарь Департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова: "Гарантийные обязательства подрядчику предъявлены, он подписал все акты и будет устранять всё за свой собственный счёт до 18 июня, это всё должно быть сделано. И в части лысых газонов, и в части ограждений в ненадлежащем состоянии, которые не выдержали зимы".Совсем скоро начнут ремонтировать и соседний проспект Мира, скандально испорченный в прошлом году. Но твёрдых гарантий, что история не повторится, дать, конечно, не сможет никто. Владимир ЖАРИНОВ













АРХИВ

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