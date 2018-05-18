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18.05.18 09:44 В Красноярске продолжается снос павильонов в центре города





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Место под павильонами после планируют благоустроить, как это было сделано на Маркса, 49: газоны, клумбы, деревья. Проект согласуют с жителями соседних домов.

Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев: "В течение двух недель мы подготовим проект, с жителями близлежащих домов его согласуем. И где-то в середине июня будет подрядчик по благоустройству. И он сразу же выйдет по согласованному проекту работать".



Администрация действует в рамках закона. Владельцам павильонов предоставляют компенсационные места. Но никто из предпринимателей с Перенсона за альтернативой так и не обратился.

"Есть отдаленные уголки, где нет магазинов. Но в центре города, на мой взгляд, это уже пережитки прошлого. Потому что павильоны туалетами не оборудованы, мусор, который в павильонах есть, сваливается жителями в мусорные баки", - сообщила депутат Законодательного Собрания края Елена Пензина.



Договоры с владельцами павильонов закончились еще 1 января. И снос будет продолжен.



Павильон на Перенсона разбирают на части. Всего в Центральном районе разберут 57 временных сооружений. Снос павильонов стал предметом дискуссий для горожан: кому-то удобно по дороге на работу, учебу, дожидаясь автобуса, купить что-то необходимое, а для жителей ближайших домов это, наоборот, неприятное соседство.Место под павильонами после планируют благоустроить, как это было сделано на Маркса, 49: газоны, клумбы, деревья. Проект согласуют с жителями соседних домов.Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев: "В течение двух недель мы подготовим проект, с жителями близлежащих домов его согласуем. И где-то в середине июня будет подрядчик по благоустройству. И он сразу же выйдет по согласованному проекту работать".Администрация действует в рамках закона. Владельцам павильонов предоставляют компенсационные места. Но никто из предпринимателей с Перенсона за альтернативой так и не обратился."Есть отдаленные уголки, где нет магазинов. Но в центре города, на мой взгляд, это уже пережитки прошлого. Потому что павильоны туалетами не оборудованы, мусор, который в павильонах есть, сваливается жителями в мусорные баки", - сообщила депутат Законодательного Собрания края Елена Пензина.Договоры с владельцами павильонов закончились еще 1 января. И снос будет продолжен. Владимир БОГОМОЛОВ













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