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НОВОСТИ | Общество





18.05.18 09:55 Глава Красноярска резко ответил на требование остановить снос павильонов



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Глава Красноярска резко ответил на требование остановить снос павильонов. Он предложил бизнесменам не трясти грязным бельем. Напомним, некоторые предприниматели не оставляют надежду отвоевать "место под солнцем" и обратились за помощью к омбудсмену при президенте России Борису Титову. И тот потребовал от властей Красноярска приостановить снос торговых рядов в центре города.

Ответная реакция не заставила себя долго ждать, и мэр разместил на сайте администрации видео-заявление, где говорится, что предписание получили, но своей позиции менять не намерены: город и дальше будут приводить в порядок. Кроме этого, Сергея Еремина удивил список из 22 объектов, которые якобы сносить нельзя.

Глава Красноярска Сергей Еремин: "В целом в центре города мы планируем сносить около 50 павильонов. Поэтому мне совершенно непонятно, почему только 22 объекта указано в этом списке. И еще одна деликатная особенность: в этом списке есть фамилия нашего регионального бизнес-омбудсмена. Не навевает ни на какие мысли? Поэтому я бы предложил не трясти грязным бельем 90-го года, а системно двигаться к приведению города в современное состояние".

Речь идет о некоторых павильонах, которые принадлежат супруге Сергея Русских - Уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края. Он как раз отчитывался перед депутатами в Заксобрании о соблюдении законных интересов бизнесменов. В докладе тему со сносом обошел, но на неудобные вопросы парламентариев о павильонах жены отвечать все же пришлось.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае
Сергей Русских: "Что касается ИП Русских, она к нам не обращалась, каких-то правовых консультаций не получала, и мер защиты от нас не получала. Спасибо".
АРХИВ 
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