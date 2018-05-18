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18.05.18 09:55 Глава Красноярска резко ответил на требование остановить снос павильонов





Фото Глава Красноярска резко ответил на требование остановить снос павильонов. Он предложил бизнесменам не трясти грязным бельем. Напомним, некоторые предприниматели не оставляют надежду отвоевать "место под солнцем" и обратились за помощью к омбудсмену при президенте России Борису Титову. И тот потребовал от властей Красноярска приостановить снос торговых рядов в центре города.



Ответная реакция не заставила себя долго ждать, и мэр разместил на сайте администрации видео-заявление, где говорится, что предписание получили, но своей позиции менять не намерены: город и дальше будут приводить в порядок. Кроме этого, Сергея Еремина удивил список из 22 объектов, которые якобы сносить нельзя.



Глава Красноярска Сергей Еремин: "В целом в центре города мы планируем сносить около 50 павильонов. Поэтому мне совершенно непонятно, почему только 22 объекта указано в этом списке. И еще одна деликатная особенность: в этом списке есть фамилия нашего регионального бизнес-омбудсмена. Не навевает ни на какие мысли? Поэтому я бы предложил не трясти грязным бельем 90-го года, а системно двигаться к приведению города в современное состояние".



Речь идет о некоторых павильонах, которые принадлежат супруге Сергея Русских - Уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края. Он как раз отчитывался перед депутатами в Заксобрании о соблюдении законных интересов бизнесменов. В докладе тему со сносом обошел, но на неудобные вопросы парламентариев о павильонах жены отвечать все же пришлось.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае

Сергей Русских: "Что касается ИП Русских, она к нам не обращалась, каких-то правовых консультаций не получала, и мер защиты от нас не получала. Спасибо".











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