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18.05.18 11:19 Красноярский край принял участие в специальном проекте "ПолитСтартап"





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Политтехнолог Максим Кудрявцев: "Мы ищем молодых, активных, амбициозных людей, которые готовы работать как в партии, так и в органах государственной, муниципальной власти. Потому что без ротации, без кадрового обновления не может ни одна структура работать".



Предприниматель Владимир Зубенко: "В компании, в бизнесе я занимаюсь уже 5 лет. Есть такая возможность проявить себя в общественной деятельности, чувствую силы в том, что есть опыт ведения бизнеса, управления коллективом, понимаю, что этот опыт могу применить во благо нашего города".



Образовательный курс "ПолитСтартапа" продлится до 20 мая: сначала теория, потом молодежь поучаствует в дебатах, научатся составлять и защищать свои предвыборные программы. Предварительное голосование определит лучших кандидатов. Не исключено, что кого-то из этих ребят мы увидим на выборах в Горсовет.

И участники, и эксперты сходятся во мнении, даже если участники не дойдут до выборов в этом году, полученный опыт, наверняка, будет полезен.





Это специальный проект единоросов "ПолитСтартап". Проходит во всех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В Красноярске более 30 участников - молодые люди, которые раньше не участвовали в выборах. Впереди семинары, видеолекции с ведущими политиками и политтехнологами.Политтехнолог Максим Кудрявцев: "Мы ищем молодых, активных, амбициозных людей, которые готовы работать как в партии, так и в органах государственной, муниципальной власти. Потому что без ротации, без кадрового обновления не может ни одна структура работать".Предприниматель Владимир Зубенко: "В компании, в бизнесе я занимаюсь уже 5 лет. Есть такая возможность проявить себя в общественной деятельности, чувствую силы в том, что есть опыт ведения бизнеса, управления коллективом, понимаю, что этот опыт могу применить во благо нашего города".Образовательный курс "ПолитСтартапа" продлится до 20 мая: сначала теория, потом молодежь поучаствует в дебатах, научатся составлять и защищать свои предвыборные программы. Предварительное голосование определит лучших кандидатов. Не исключено, что кого-то из этих ребят мы увидим на выборах в Горсовет.И участники, и эксперты сходятся во мнении, даже если участники не дойдут до выборов в этом году, полученный опыт, наверняка, будет полезен. Евгения ПЛОТНИКОВА













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