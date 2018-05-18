АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Политика





18.05.18 11:19 Красноярский край принял участие в специальном проекте "ПолитСтартап"



Фото
Это специальный проект единоросов "ПолитСтартап". Проходит во всех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В Красноярске более 30 участников - молодые люди, которые раньше не участвовали в выборах. Впереди семинары, видеолекции с ведущими политиками и политтехнологами.
Политтехнолог Максим Кудрявцев: "Мы ищем молодых, активных, амбициозных людей, которые готовы работать как в партии, так и в органах государственной, муниципальной власти. Потому что без ротации, без кадрового обновления не может ни одна структура работать".

Предприниматель Владимир Зубенко: "В компании, в бизнесе я занимаюсь уже 5 лет. Есть такая возможность проявить себя в общественной деятельности, чувствую силы в том, что есть опыт ведения бизнеса, управления коллективом, понимаю, что этот опыт могу применить во благо нашего города".

Образовательный курс "ПолитСтартапа" продлится до 20 мая: сначала теория, потом молодежь поучаствует в дебатах, научатся составлять и защищать свои предвыборные программы. Предварительное голосование определит лучших кандидатов. Не исключено, что кого-то из этих ребят мы увидим на выборах в Горсовет.
И участники, и эксперты сходятся во мнении, даже если участники не дойдут до выборов в этом году, полученный опыт, наверняка, будет полезен.


Евгения ПЛОТНИКОВА






АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .