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НОВОСТИ | Общество





18.05.18 11:25 Красноярцев ждут холодные выходные



Фото
Утром красноярцев на улице вместо весеннего солнца встречал снегопад и мороз - столбики термометров опустились ниже ноля. Люди массово утепляются, надевают не только куртки, но и перчатки, головные уборы. В прошлом году май был теплее, и уже 16 числа в Красноярске завершился отопительный сезон.

- Отвратительная погода! Надоела уже!
- Мы только прилетели из Айдахо и нас встречает Красноярск прекрасный. В Айдахо теплее.
- Погода просто огонь! Главное, какое настроение внутри, и поэтому, если себя чувствуешь хорошо, и настроение прекрасное, то погода ничем не помешает.

Тем временем трассы Красноярска завалило снегом. Автомобилисты в социальных сетях делятся фотографиями и видео, на которых дороги выглядят так, словно на улице не май, а начало зимы. Снег укрыл дорогу до Абакана - на трассе уже регистрируют первые ДТП. Такая холодная и пасмурная погода ожидает жителей региона и в выходные, поэтому переобувать резину на летнюю и убирать глубоко в шкаф тёплые вещи синоптики не рекомендуют.

Ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова: "Уже во второй половине дня в субботу и в ночь на воскресение мы ожидаем прохождение циклона, который будет сопровождаться усилением ветра до 15-20, а местами и до 23-27 метров в секунду. Осадки в субботу ожидаются преимущественно в виде дождя и мокрого снега, а в воскресенье уже в виде снега.
Ночные температуры около 0, а в воскресенье будут понижаться до -5 по территории. Что касается дневной температуры, то ещё в субботу она будет от 8 до 13, и в южных районах до +18, а в воскресение уже не выше +10".

К слову, уже в начале следующей недели красноярцев ждёт резкое потепление до 19 градусов, но лишь на два дня, после чего вновь придёт похолодание. Стабильная и по-настоящему летняя погода ожидается в краевом центре лишь в начале июня.

Владислав ТАМОШАУСКАС





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