До хрипоты и до потери голоса 3000 человек болели за "Енисей". Трибуны Футбол-арены забиты. Матч с "Анжи". Игра сразу началась под диктовку хозяев поля. На 25-й минуте вратарь махачкалинцев оказался бессилен перед пенальти Александра Кутьина.
Не успели расслабиться зрители, как второй мяч точно и красиво в ворота соперника отправляет Артур Саркисов.
Красно-синих было уже не остановить. Во втором тайме дубль пробивает Александр Кутьин. Окончательно деморализованный соперник ответить так и не смог. Итог - 3:0.
- Классно! Эмоции! Голоса нет! Енисей, я люблю тебя!
После весеннего кризиса красноярцы вновь вошли в раж и со свистом, по-львиному вырвали победу.
"Из задуманного, что планировали, ничего не получилось. Надо признать, что соперник во всех компонентах был лучше и заслуженно победили", - главный тренер ФК "Анжи" Вадим Скрипченко.
За невероятным драйвом кроется тонкая стратегия. Шахматная партия, которую развернул на поле тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев: "Мы планировали убирать быстрые атаки, поскольку, проанализировав игру команды "Анжи" в последних играх, увидели, что у них есть проблемы в обороне, особенно в центральной зоне. Поэтому решили с первых минут выпустить реактивного Саркисова".
Аленичев поздравления принимает сдержанно: до мечты, до Премьер-лиги еще один шаг. Впереди ответный матч.
Окончательно судьба Енисея решится 20 мая. Красноярск поедет в Махачкалу, чтобы доказать своё право на участие в Премьер-лиге.