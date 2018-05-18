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НОВОСТИ | Общество





18.05.18 12:02 Футбольный "Енисей" обыграл команду "Анжи"



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До хрипоты и до потери голоса 3000 человек болели за "Енисей". Трибуны Футбол-арены забиты. Матч с "Анжи". Игра сразу началась под диктовку хозяев поля. На 25-й минуте вратарь махачкалинцев оказался бессилен перед пенальти Александра Кутьина.
Не успели расслабиться зрители, как второй мяч точно и красиво в ворота соперника отправляет Артур Саркисов.

Красно-синих было уже не остановить. Во втором тайме дубль пробивает Александр Кутьин. Окончательно деморализованный соперник ответить так и не смог. Итог - 3:0.

- Классно! Эмоции! Голоса нет! Енисей, я люблю тебя!

После весеннего кризиса красноярцы вновь вошли в раж и со свистом, по-львиному вырвали победу.
"Из задуманного, что планировали, ничего не получилось. Надо признать, что соперник во всех компонентах был лучше и заслуженно победили", - главный тренер ФК "Анжи" Вадим Скрипченко.

За невероятным драйвом кроется тонкая стратегия. Шахматная партия, которую развернул на поле тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев: "Мы планировали убирать быстрые атаки, поскольку, проанализировав игру команды "Анжи" в последних играх, увидели, что у них есть проблемы в обороне, особенно в центральной зоне. Поэтому решили с первых минут выпустить реактивного Саркисова".

Аленичев поздравления принимает сдержанно: до мечты, до Премьер-лиги еще один шаг. Впереди ответный матч.
Окончательно судьба Енисея решится 20 мая. Красноярск поедет в Махачкалу, чтобы доказать своё право на участие в Премьер-лиге.


Анастасия ЦЫГАНКОВА






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