НОВОСТИ | Общество













18.05.18 16:44 В Красноярске могут вернуть автобусы, которые убрали с дорог 1 мая





Фото В Красноярске могут вернуть автобусы, которые убрали с дорог 1 мая. Об этом рассказали чиновники. Напомним, сейчас идет корректировка маршрутной системы, которая не проводилась в краевом центре более 10 лет.



Так, например, были ликвидированы 84, 89, 76,79 маршруты, изменена схема проезда 52. Также решается вопрос о приобретении электробуса из Белоруссии - его обещали прислать бесплатно для испытания в Красноярске. Такое решение приняли на КЭФе в этом году. Мониторинг продолжается, более развернутые итоги чиновники пообещали дать в конце мая.



Руководитель Департамента транспорта администрации Красноярска Дмитрий Петров: "Рассматриваются варианты возвращения маршрутов, корректировки других маршрутов, но связь людям мы обеспечиваем. Также рассматриваем варианты новых автобусов нового класса, более экологичного класса, также будут проведены переговоры с белорусской стороной".











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













