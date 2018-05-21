НОВОСТИ | Общество













21.05.18 11:13 Владельцы гаражей в Солнечном спасаются от потопа





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Такая ситуация происходит не первый год. Но если раньше аварийная служба латала трубу, то теперь это не их территория, они могут лишь перекрыть участок, оставив без водоснабжения поселок Сухая Балка. Рисков много, всего в метре электростанция, а текут ручьи на территорию учебного заведения. Там образовался целый пруд.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе КрИМТ Юлия Михайлова: "Со своей стороны также держим связь с администрацией Советского района, которая нам также поясняет, что сети либо Емельяновского района, либо КрасКома, в общем договориться не могут, а мы являемся заложниками такой ситуации".



Сотрудники в замешательстве и всеми силами пытаются привлечь к ответственности компанию, к которой всегда обращались в подобных случаях. Только вот территория учебного заведения находится под контролем администрации Советского района. А за забором, откуда бежит ручей, уже Емельяновский.

Заместитель руководителя департамента по инженерной инфраструктуре Красноярска Андрей Бабий: "В настоящее время по информации администрации Емельяновского района выезжали на место кадастровый инженер с представителем администрации, чтобы определиться, что это их земля. Они это подтвердили. Сейчас принимается решение по вопросу устранения данной аварии".



Впоследствии трубу признают бесхозной и возьмут на баланс муниципалитета. Уже потом ей найдут хозяина. А пока вода, за которую платят жители, утекает в прямом смысле.



Три недели ручей с чистой водой наблюдают владельцы гаражного кооператива на улице Светлова в микрорайоне Солнечный. На глубине 4-х метров прорвало трубу. Частную собственность уже подтапливает. Чтобы спасти своё имущество хозяева гаражей отсыпали плотину и смирились с аварией. "Разорвать некого, все на взводе, всем там подвалы затопило, вот первые гаражи полностью, там всё время так. Мы уже привыкли, честно", - рассказал владелец гаража Борис Вальков.Такая ситуация происходит не первый год. Но если раньше аварийная служба латала трубу, то теперь это не их территория, они могут лишь перекрыть участок, оставив без водоснабжения поселок Сухая Балка. Рисков много, всего в метре электростанция, а текут ручьи на территорию учебного заведения. Там образовался целый пруд.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе КрИМТ Юлия Михайлова: "Со своей стороны также держим связь с администрацией Советского района, которая нам также поясняет, что сети либо Емельяновского района, либо КрасКома, в общем договориться не могут, а мы являемся заложниками такой ситуации".Сотрудники в замешательстве и всеми силами пытаются привлечь к ответственности компанию, к которой всегда обращались в подобных случаях. Только вот территория учебного заведения находится под контролем администрации Советского района. А за забором, откуда бежит ручей, уже Емельяновский.Заместитель руководителя департамента по инженерной инфраструктуре Красноярска Андрей Бабий: "В настоящее время по информации администрации Емельяновского района выезжали на место кадастровый инженер с представителем администрации, чтобы определиться, что это их земля. Они это подтвердили. Сейчас принимается решение по вопросу устранения данной аварии".Впоследствии трубу признают бесхозной и возьмут на баланс муниципалитета. Уже потом ей найдут хозяина. А пока вода, за которую платят жители, утекает в прямом смысле. Александр ЧЕРКАШИН













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