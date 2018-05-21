НОВОСТИ | Спорт













21.05.18 11:20 Впервые в истории красноярского футбола "Енисей" прошёл в Премьер-лигу





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Напомним, красноярский "Енисей" впервые в своей истории пробился в высший эшелон российского футбола. Ответную игру с "Анжи" в Дагестане мы проиграли 3:4. Но сумма двух стыковых матчей в пользу подопечных Дмитрия Аленичева - 6:4. И теперь место кавказской команды в Премьер-лиге займут сибиряки.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Край, получив такой подарок, теперь cделает всё возможное, чтобы вы чувствовали себя там комфортно и уверенно".



"Енисей" будет играть в одном турнире с легендами: "Спартаком", "ЦСКА", "Локомотивом" и "Зенитом". Чтобы задержаться в такой компании, нужно усиление более классными игроками. В этом сезоне красноярский клуб потратил 250 миллионов рублей. У середняков Премьер-лиги бюджеты начинаются от миллиарда.



Большая радость - это ещё и головная боль для правительства региона. Ведь играть команде будет негде: Центральный стадион находится на реконструкции, а манеж вмещает всего три тысячи зрителей, хотя, по регламенту, нужна арена минимум на десять тысяч.

Многие болельщики пока не думают о будущем. Маленькая футбольная сказка продолжится завтра. С утра в красноярский аэропорт отправится внушительный десант фанатов, чтобы встретить своих кумиров.





В три часа ночи сотни болельщиков высыпали на улицы Красноярска. Из-за разницы часовых поясов историческая игра завершилась поздно. Фанаты не сдерживают эмоций - темноту озаряют фаеры и бурные речёвки. В это время в раздевалке в дагестанском Каспийске не менее жарко - команда победителей купается в шампанском.Напомним, красноярский "Енисей" впервые в своей истории пробился в высший эшелон российского футбола. Ответную игру с "Анжи" в Дагестане мы проиграли 3:4. Но сумма двух стыковых матчей в пользу подопечных Дмитрия Аленичева - 6:4. И теперь место кавказской команды в Премьер-лиге займут сибиряки.Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Край, получив такой подарок, теперь cделает всё возможное, чтобы вы чувствовали себя там комфортно и уверенно"."Енисей" будет играть в одном турнире с легендами: "Спартаком", "ЦСКА", "Локомотивом" и "Зенитом". Чтобы задержаться в такой компании, нужно усиление более классными игроками. В этом сезоне красноярский клуб потратил 250 миллионов рублей. У середняков Премьер-лиги бюджеты начинаются от миллиарда.Большая радость - это ещё и головная боль для правительства региона. Ведь играть команде будет негде: Центральный стадион находится на реконструкции, а манеж вмещает всего три тысячи зрителей, хотя, по регламенту, нужна арена минимум на десять тысяч.Многие болельщики пока не думают о будущем. Маленькая футбольная сказка продолжится завтра. С утра в красноярский аэропорт отправится внушительный десант фанатов, чтобы встретить своих кумиров. Роман РЫКОВ











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