НОВОСТИ | Общество













21.05.18 11:25 В департаменте горхозяйства всерьез думают продлить отопительный сезон





Фото В Красноярске потеплело, но весна всё же не торопится приходить в город. Больше всего воздух прогреется 22 мая, +18 обещают синоптики. А дальше температура снова начнет падать - около 12 градусов в среду. В четверг горожанам придется утепляться: всего 8 выше ноля покажут термометры. И только к выходным вновь вернется приятная погода.



Пока жители краевого центра не спешат убирать теплые вещи, а в Лесосибирске и Енисейске люди достают лопаты: там накануне выпал новогодний снег.

- Последний раз я снеговика лепил лет 50 назад. И вот вспомнилось. Но в мае я никогда не лепил. И наверное, больше не получится.



Погодой озадачены и коммунальщики. Теперь в департаменте горхозяйства всерьез думают продлить отопительный сезон. Правда, увеличение сроков работы батарей скажется на семейном бюджете: суммы в платежках вырастут. Помочь принять решение чиновники просят горожан: на сайте администрации города проводится социальный опрос. И пока большинство красноярцев предпочитают переплатить, чем замерзнуть.











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