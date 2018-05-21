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НОВОСТИ | Общество





21.05.18 11:25 В департаменте горхозяйства всерьез думают продлить отопительный сезон



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В Красноярске потеплело, но весна всё же не торопится приходить в город. Больше всего воздух прогреется 22 мая, +18 обещают синоптики. А дальше температура снова начнет падать - около 12 градусов в среду. В четверг горожанам придется утепляться: всего 8 выше ноля покажут термометры. И только к выходным вновь вернется приятная погода.

Пока жители краевого центра не спешат убирать теплые вещи, а в Лесосибирске и Енисейске люди достают лопаты: там накануне выпал новогодний снег.
- Последний раз я снеговика лепил лет 50 назад. И вот вспомнилось. Но в мае я никогда не лепил. И наверное, больше не получится.

Погодой озадачены и коммунальщики. Теперь в департаменте горхозяйства всерьез думают продлить отопительный сезон. Правда, увеличение сроков работы батарей скажется на семейном бюджете: суммы в платежках вырастут. Помочь принять решение чиновники просят горожан: на сайте администрации города проводится социальный опрос. И пока большинство красноярцев предпочитают переплатить, чем замерзнуть.




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