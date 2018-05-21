НОВОСТИ | Общество













21.05.18 11:29 Сезон большого ремонта в Красноярске открыт





Фото



На улице Парижской Комунны дорогу перекрывают поквартально. Сейчас проезд закрыт от Мира до Карла Маркса, там уже почти закончили. Уже готовят следующий участок - от Карла Маркса до Дубровинского. Здесь сняли верхний слой асфальта.



Работы идут уже на 20 из 42 объектов, которые будут ремонтировать в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". За самыми важными участками чиновники следят в режиме онлайн. Под наблюдением 6 подрядчиков.

Заместитель руководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк: "Вышли практически на 20 дней раньше, чем планировали. Почти на месяц. Поэтому я думаю, что проблем не будет. Тот темп, который мы задали, он достаточен, чтобы справиться с задачей".



Кроме того, после неудачного ремонта прошлого года по гарантии меняют бордюры, устраняют ямы и трещины на дорогах. Времени откладывать на потом больше нет, это последний шанс придать городу опрятный вид перед международными студенческими соревнованиями.



В час пик на улице Копылова станет ещё плотнее. Строители закрыли участок дороги длиной 110 метров в районе Киренского. Ограничения связаны с возведением подземного пешеходного перехода, которое ведёт компания "Сибиряк". Напомним, к Универсиаде здесь должна появиться большая развязка: выезд с Николаевского моста на Волочаевскую. Сейчас действует временный объезд, движение обещают восстановить через два месяца. На другом конце города, на Гайдашовке, временно закрыт выезд на 9 Мая - идут земляные работы. А в центре пахнет горячим битумом.На улице Парижской Комунны дорогу перекрывают поквартально. Сейчас проезд закрыт от Мира до Карла Маркса, там уже почти закончили. Уже готовят следующий участок - от Карла Маркса до Дубровинского. Здесь сняли верхний слой асфальта.Работы идут уже на 20 из 42 объектов, которые будут ремонтировать в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". За самыми важными участками чиновники следят в режиме онлайн. Под наблюдением 6 подрядчиков.Заместитель руководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк: "Вышли практически на 20 дней раньше, чем планировали. Почти на месяц. Поэтому я думаю, что проблем не будет. Тот темп, который мы задали, он достаточен, чтобы справиться с задачей".Кроме того, после неудачного ремонта прошлого года по гарантии меняют бордюры, устраняют ямы и трещины на дорогах. Времени откладывать на потом больше нет, это последний шанс придать городу опрятный вид перед международными студенческими соревнованиями. Владимир ЖАРИНОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













