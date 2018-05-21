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НОВОСТИ | Общество





21.05.18 11:48 В парках и скверах города высадили грушу, яблоню и липу



Фото
К экологической акции "Всероссийский день посадки леса" в сквере на улице Копылова присоединились более ста человек: это представители общественных организаций, сотрудники предприятий лесной отрасли, школьники и студенты.
- У нас тут Всероссийский день посадки леса. Мы садим деревья. Чем больше деревьев, тем чище воздух в городе.
- Это очень полезная акция, так как весь Красноярск высаживает деревья в парках, кто-то у себя во дворах. Это улучшает экологию в городе, потому что сейчас есть проблемы. И вот почти все школы высаживают деревья в парках.

В сквере на 70 деревьев стало больше. Здесь высадили грушу, яблоню, клен, липу, ясень, ель сибирскую, сосну обыкновенную, рябину, березу и черемуху. Этим породам не помеха даже соседство с дорогой.
Начальник отдела организации лесовосстановления Светлана Горохова: "Породы выбраны определенным образом, с тем, чтобы предотвратить гибель, они приемлемо относятся к выбросам. Приживаемость у них будет хорошая: здесь высажен крупномерный посадочный материал с комом земли, что обеспечивает максимальную сохранность пород к моменту выхода людей на прогулки".

Акция проходит уже седьмой раз, с 2011 года почти 12 тысяч человек высадили в крае более 130 тысяч деревьев. Но на данный момент объемы вырубки леса, к сожалению, превышают его восстановление.
"Я думаю, что нам потребуется приблизительно 3 года, чтобы этот баланс обеспечить. Потребуется конституционный порядок в самом лесу, ответственность лесозаготовителей, развитие научной базы и сети лесопитомников", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Только сегодня в скверах и парках 44 районов края появилось более 10 тысяч деревьев. Но акция продолжается до конца июня. Это связано с погодными условиями в Сибири.

Вадим КУЛИКОВ






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