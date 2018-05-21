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НОВОСТИ | Общество





21.05.18 12:19 В Красноярске отметили День пионерии



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Лицей №12 - это единственное учебное учреждение в краевом центре, где продолжают чтить заповеди пионерии. А в советское время 19 мая во всех школах страны проходили "Ленинские уроки", концерты и конкурсы, а отличившихся пионеров и школьников награждали значками. Вечером зажигался традиционный костер. Исполнилось 96 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина.

- Нашей школе 45 лет, и 45 лет мы отмечаем этот светлый праздник детства. И пионерский галстук такой атрибут, который можно надевать в любом возрасте. Видели, сегодня учителя ходят в пионерских галстуках? Потому что, если ты был пионером, ты в сердце им и остаёшься.

Главным событием праздника стало посвящение в пионеры новых ребят, учеников четвертого класса.
- Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою родину и её народ, хорошо учиться и трудиться, чтобы стать достойным гражданином своего Отечества.

Красную косынку им повязали старшие наставники.
- Пионер, всегда будь смелым. Не бросай на ветер слов. И проверить слово делом будь готов. Всегда готов!

Звание пионера нельзя получить просто так. Его можно только заслужить своим примерным поведением и отличной учебой.

Владислав ТАМОШАУСКАС







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