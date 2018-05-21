НОВОСТИ | Общество













21.05.18 17:16 В Красноярске завершился фестиваль "Дни эстонской культуры"





Фото В Красноярске завершился фестиваль "Дни эстонской культуры". В этом году в программу вошли выставки, кинопоказы, спектакли и режиссёрская лаборатория по эстонской драматургии. Центральное место отведено театру. И это не случайно: Эстония входит в число самых театральных стран Европы по количеству сцен и зрителей в залах, а также по творческому уровню постановок.



Театральный продуцент Март Меус: "Мы играли пару спектаклей в ТЮЗе, открывали "Дни эстонской культуры", был спектакль "Оборотень", который много раз играли в России, и спектакль "Транзит", который начали два года назад. Красноярская публика принимала очень хорошо, тепло, мы очень рады, что могли здесь играть".











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