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21.05.18 17:24 Всероссийский "ЗаБег" поддержали полторы тысячи красноярцев





Фото Всероссийский "ЗаБег" поддержали полторы тысячи красноярцев. Масштабная спортивная акция состоялась в воскресенье, 20 мая. Вне зависимости от часовых поясов вся страна стартовала одновременно.



Первыми побежали участники самой длинной дистанции на 21 километр - вдоль Речного вокзала по набережной. Старт и финиш организовали на острове Татышев. Лучший результат у мужчин - час и десять минут. В этот раз в гонке поучаствовал и глава города Сергей Еремин на дистанции в 5 километров.











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