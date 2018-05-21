НОВОСТИ | Общество













21.05.18 17:56 Недалеко от Канска обнаружены залежи отходов убоя скота





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- Бьют много скота. За два года забили все сенажные ямы кишками. А теперь окрестности деревень заваливают кишками. Возят КамАЗами.

- Ветер дует, вообще невозможно, запах.

- Бульдозер К700 приходит, и вот это всё сталкивают в лес.



В лесу, возможно, считают жители, целый скотомогильник, засыпанный землей. Местные власти о проблеме знают: с проверками выезжали, кости видели.



Заместитель главы Мокрушинского сельсовета Александр Малышенко: "Данный факт был установлен. Жалоба направлена в Канскую ветстанцию, будут произведены действия, направленные на устранение этих фактов, а также наказание виновных лиц".



Вот только кто виновные? Ответа на этот вопрос пока нет. Когда-то скотобойня принадлежала предприятию, которое два года назад обанкротилось. Сейчас в районе работает другая ферма, но к скотобойне она, как нам рассказали по телефону, отношения не имеет.

Заместитель директора фермерского предприятия: "ООО Победа" не осуществляет в деревне Николаевка никакой деятельности, кроме растениеводства и, на данный момент, выпас животных".



Главное опасение местных жителей, в том, что отходы убоя скота - источник самых разных инфекций, которые могут попасть в водопровод. Кучи костей разбросаны возле ручья, воды которого попадают в реку Кан.



Вместо цветов и зелени рога и копыта. Отходы убоя скота находят жители нескольких сел Канского района. Виной всему, по словам людей, вот эта скотобойня в деревне Николаевка.В лесу, возможно, считают жители, целый скотомогильник, засыпанный землей. Местные власти о проблеме знают: с проверками выезжали, кости видели.Заместитель главы Мокрушинского сельсовета Александр Малышенко: "Данный факт был установлен. Жалоба направлена в Канскую ветстанцию, будут произведены действия, направленные на устранение этих фактов, а также наказание виновных лиц".Вот только кто виновные? Ответа на этот вопрос пока нет. Когда-то скотобойня принадлежала предприятию, которое два года назад обанкротилось. Сейчас в районе работает другая ферма, но к скотобойне она, как нам рассказали по телефону, отношения не имеет.Заместитель директора фермерского предприятия: "ООО Победа" не осуществляет в деревне Николаевка никакой деятельности, кроме растениеводства и, на данный момент, выпас животных".Главное опасение местных жителей, в том, что отходы убоя скота - источник самых разных инфекций, которые могут попасть в водопровод. Кучи костей разбросаны возле ручья, воды которого попадают в реку Кан. Елена АЛИШЕВЕЦ











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