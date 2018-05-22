НОВОСТИ | Происшествия













22.05.18 11:03 Под Канском горят отходы деревообрабатывающих производств





Фото Под Канском горят отходы деревообрабатывающих производств. Дым от горбыля и опилок ветром разносит в разные стороны. Пожар на свалке возникает постоянно. О подобной истории мы рассказывали в апреле. А в мае прошлого года именно загоревшиеся опилки стали причиной большого пожара, который оставил без крова десятки семей.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













