НОВОСТИ | Происшествия













22.05.18 11:07 Красноярский аэропорт эвакуировали из-за пожарной тревоги





Фото Ранним утром экстренно эвакуировали пассажиров и сотрудников красноярского аэропорта. В здании сработала сигнализация. В эти cамые минуты болельщики и журналисты готовились встречать футбольную команду "Енисей".



Несколько сотен человек покинули здание. На место прибыли три пожарные машин. Около часа люди простояли под открытым небом, вылет внутренних рейсов был отложен. В администрации аэропорта обещали прокомментировать ситуацию позже.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













