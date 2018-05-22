Мэра Красноярска Сергея Ерёмина вызвали на поэтическую дуэль. Видео словесного батла градоначальник разместил на своей странице в инстаграм. Схватка состоялась после вручения премий молодым талантам: награды получили 50 юношей и девушек, которые добились успехов в разных сферах. После завершения официальной части бросили шутливый вызов главе города.
- Тогда ответочка. Угадайте, о каком городе идёт речь. Нет прекрасней мест на свете, где, как в утреннем букете, град раскинулся с душой в центре родины большой. Здесь такие колориты, что сознание рвет с орбиты: горы, реки и тайга, красным цветом берега.