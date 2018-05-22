ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





22.05.18 11:43 Футболисты "Енисея" вернулись в Красноярск



Фото
Ранний подъем, больше часа ожидания под дождем, но, кажется, ничто не остановит желание преданных болельщиков "Енисея" встретить своих героев на родной земле.
"Поспать не удалось, я боялась проспать. У меня третьи сутки без сна", - поделилась
болельщица ФК "Енисей" Елена Клокова.

После долгого перелета и дополнительного часа ожидания в автобусе из-за внештатной ситуации на аэровокзале спортсмены все равно выходят на бешенном драйве.
Они улетали футболистами второй лиги, а вернулись полноправной элитой российского футбола. Момент исторический - впервые за 80 лет красноярский футбольный клуб вошел в дивизион лучших в стране.

Зам. председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов: "Очень здорово, что в наш город будут приезжать лучшие клубы страны и играть с нашим Енисеем. Проигрывать будут, надеюсь".

Игроки вспоминают, последний матч с махачкалинским "Анжи" дался особенно непросто из-за часовых поясов: по-красноярскому времени игра проходила с часу до трех ночи. Но красно-синие доказали свое право на членство в Премьер-лиге.

- Под конец состояние и было усталое, сонное. Но на игру особо это не повлияло.
- Сейчас шутка родилась: "Енисей" смог выйти в Премьер-лигу, а с аэропорта пока не может. Но мы очень счастливы, на самом деле. Пока не осознаем, игра была выездная, и той радости с нашими болельщиками дома еще прочувствовать не могли.


У спортсменов есть всего несколько недель, чтобы отдышаться от бешенного темпа перелётов и тренировок. А дальше снова в бой, но уже в Премьер-лиге.


Анастасия ЦЫГАНКОВА





АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .