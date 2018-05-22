НОВОСТИ | Общество













22.05.18 11:43 Футболисты "Енисея" вернулись в Красноярск





Фото

"Поспать не удалось, я боялась проспать. У меня третьи сутки без сна", - поделилась

болельщица ФК "Енисей" Елена Клокова.



После долгого перелета и дополнительного часа ожидания в автобусе из-за внештатной ситуации на аэровокзале спортсмены все равно выходят на бешенном драйве.

Они улетали футболистами второй лиги, а вернулись полноправной элитой российского футбола. Момент исторический - впервые за 80 лет красноярский футбольный клуб вошел в дивизион лучших в стране.



Зам. председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов: "Очень здорово, что в наш город будут приезжать лучшие клубы страны и играть с нашим Енисеем. Проигрывать будут, надеюсь".



Игроки вспоминают, последний матч с махачкалинским "Анжи" дался особенно непросто из-за часовых поясов: по-красноярскому времени игра проходила с часу до трех ночи. Но красно-синие доказали свое право на членство в Премьер-лиге.



- Под конец состояние и было усталое, сонное. Но на игру особо это не повлияло.

- Сейчас шутка родилась: "Енисей" смог выйти в Премьер-лигу, а с аэропорта пока не может. Но мы очень счастливы, на самом деле. Пока не осознаем, игра была выездная, и той радости с нашими болельщиками дома еще прочувствовать не могли.





У спортсменов есть всего несколько недель, чтобы отдышаться от бешенного темпа перелётов и тренировок. А дальше снова в бой, но уже в Премьер-лиге.





Ранний подъем, больше часа ожидания под дождем, но, кажется, ничто не остановит желание преданных болельщиков "Енисея" встретить своих героев на родной земле."Поспать не удалось, я боялась проспать. У меня третьи сутки без сна", - поделиласьболельщица ФК "Енисей" Елена Клокова.После долгого перелета и дополнительного часа ожидания в автобусе из-за внештатной ситуации на аэровокзале спортсмены все равно выходят на бешенном драйве.Они улетали футболистами второй лиги, а вернулись полноправной элитой российского футбола. Момент исторический - впервые за 80 лет красноярский футбольный клуб вошел в дивизион лучших в стране.Зам. председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов: "Очень здорово, что в наш город будут приезжать лучшие клубы страны и играть с нашим Енисеем. Проигрывать будут, надеюсь".Игроки вспоминают, последний матч с махачкалинским "Анжи" дался особенно непросто из-за часовых поясов: по-красноярскому времени игра проходила с часу до трех ночи. Но красно-синие доказали свое право на членство в Премьер-лиге.У спортсменов есть всего несколько недель, чтобы отдышаться от бешенного темпа перелётов и тренировок. А дальше снова в бой, но уже в Премьер-лиге. Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













