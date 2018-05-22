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НОВОСТИ | Общество





22.05.18 11:52 В Красноярске прошел благотворительный концерт «Пусть всегда буду Я»



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В этом году в проекте задействованы более 600 артистов. Из них около 80 - особые дети, которые каждым выступлением доказывают: искусство и творчество не имеют границ. Тимофей и Никита Егоровы покорили публику песней "Я рисую маму".
"Эта песня про родного нам человека, которая нас всегда поддерживала и поддерживает до сих пор. Мы посвятили песню своей маме", - рассказали юные артисты Тимофей и Никита Егоровы.

Уникальный социальный проект организован при поддержке Сибирской угольной энергетической компании, Красноярской краевой организации инвалидов "Щит" и Детского музыкального центра "Волшебный микрофон".

Президент Красноярской краевой общественной организации инвалидов "Щит" Надежда Куликова: "Особые дети благодаря нашим проектам раскрываются совершенно по-другому, они такие яркие, отзывчивые, добрые. Для них этот проект - это отдушина, чтобы себя реализовать, показать и жить дальше с надеждой, что они будут нужны, востребованы".

Реализовать себя помогают и другие совместные проекты. Совсем скоро ребята встретятся снова на традиционном фестивале "От сердца к сердцу". И, конечно, будут готовиться к новому большому концерту.

Владислав ТАМОШАУСКАС





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