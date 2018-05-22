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22.05.18 09:45 В Красноярске наградили лауреатов премии "Маленький человек года"





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Это событие - доказательство того, что подрастающее поколение уже способно менять мир к лучшему. В номинации "Доблесть и честь" победителем стала 11-летняя Юлия Белая - человек с безграничными возможностями. Благодаря совместной работе юной активистки и власти, город становится комфортнее для инвалидов.



Глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Дорогая Юлечка! Мы с тобой уже знакомы, я знаю, какая ты молодец, и какое у тебя доброе и открытое сердце. Самое главное, дети зачастую дают пример взрослым. Если чувствовать и желать, менять мир к лучшему, то вот такими маленькими и добрыми поступками".



Мама Юли Ирина Белая: "Кончено, мы не ожидали, сильно волновались, ночь сегодня мы практически не спали. Я считаю, что изменилось отношение к людям с ограниченными возможностями. На нашем пути всегда встречаются люди добрые, хорошие, готовые откликнуться, помочь".



Премия включает также номинации за достижения в науке, спорте и искусстве. Все ребята получили приятные подарки и пожелания не останавливаться на достигнутом.





Премия Маленький человек года проходит в Красноярске второй год подряд. Для сравнения, в 2017 на участие заявились около 200 ребятишек, в этот раз - более 500 заявок. В финал вышли 15 ребят, и судьи уверяют, выбрать их было очень сложно.Это событие - доказательство того, что подрастающее поколение уже способно менять мир к лучшему. В номинации "Доблесть и честь" победителем стала 11-летняя Юлия Белая - человек с безграничными возможностями. Благодаря совместной работе юной активистки и власти, город становится комфортнее для инвалидов.Глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Дорогая Юлечка! Мы с тобой уже знакомы, я знаю, какая ты молодец, и какое у тебя доброе и открытое сердце. Самое главное, дети зачастую дают пример взрослым. Если чувствовать и желать, менять мир к лучшему, то вот такими маленькими и добрыми поступками".Мама Юли Ирина Белая: "Кончено, мы не ожидали, сильно волновались, ночь сегодня мы практически не спали. Я считаю, что изменилось отношение к людям с ограниченными возможностями. На нашем пути всегда встречаются люди добрые, хорошие, готовые откликнуться, помочь".Премия включает также номинации за достижения в науке, спорте и искусстве. Все ребята получили приятные подарки и пожелания не останавливаться на достигнутом. Екатерина МАЗАЛЬКОВА













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