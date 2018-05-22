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22.05.18 17:12 В Красноярске растёт число жертв телефонных мошенников



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Кругленькую сумму Галина Сергеевна практически добровольно подарила мошенникам. На мобильный телефон пенсионерки с незнакомого номера пришло сообщение: "Ваша банковская карта заблокирована, перезвоните нам для её активации". Не задумываясь ни о чём, она нажала кнопку вызов, трубку взял очень вежливый мужчина с приятным голосом.

"Скажите номер вашей карточки, есть номер, который на карточке. Мы сейчас разберемся, не переживайте, Галина Сергеевна. Я им говорю номер карты. А теперь поверните обратную сторону карточки, там три циферки, и скажите ещё их. Я им говорю", - рассказала пенсионерка Галина Сергеевна.
На этом диалог оборвался. Обман заподозрил муж пенсионерки, но уже было поздно, все накопления супругов с банковского счёта ушли в неизвестном направлении. Почему она так легко доверилась мошенникам? Галина Сергеевна не понимает до сих пор: "Решила, что кого угодно, но меня это не коснётся. Испугалась оттого, что заблокирована карта. Мне говорят, ну что вы хотели, они же психологи: не переживайте! Как вас зовут? Мы сейчас разберемся".

Сейчас преступников разыскивают полицейские, возбуждено уголовное дело. К слову, число жертв телефонных мошенников, которые скрываются под маской сотрудников банков, каждый день растёт. Если вдруг и вы попались на уловку преступников нужно незамедлительно принять контрмеры.

Начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая: "Во-первых, заблокировать свою банковскую карту. И во вторую очередь, а может параллельно с этим, следует обратиться в полицию. Сотрудниками полиции предпринимаются все меры для того, чтобы отследить, куда именно были переведены деньги и что можно сделать, чтобы вернуть их обратно".

Чем раньше вы обратитесь к полицейским, тем больше вероятность, что преступников найдут.
Ещё лучше совсем не реагировать на подобные сообщения, не терять бдительности и напрямую обратиться в отделение банка за информацией о статусе карты в отделение банка.

Владислав ТАМОШАУСКАС





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