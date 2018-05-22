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22.05.18 17:16 В регионе ожидаются сильные дожди с грозами





Фото 23 мая в регионе ожидаются сильные дожди с грозами, предупреждают спасатели. В некоторых районах возможен град и сильный ветер до 25 метров в секунду. В МЧС рекомендуют жителям быть крайне внимательными на улице.











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