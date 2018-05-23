|
|
|
Друг семьи Яна Реутова (п. Нижняя Пойма): "В школе 18 числа он поругался со всеми учителями, они ему говорили, что он не сдаст экзамены. По русскому языку с учителем он поругался в этот день, чуть не заплакал. Домой пришел, мама сказала: "Миша, осталось совсем чуть-чуть. Доучись".
Помощник руководителя ГСУ СК России по краю Ольга Дегидь: "Известно, что ребёнок воспитывался в благополучной семье, но несмотря на это мальчик был очень чувствительный, ранимый, вероятнее всего, комплекс социально-психологических проблем привел к такому трагическому исходу, по данному факту проводится доследственная проверка".
После экзаменов мальчик планировал переехать в Дивногорск и выучиться на сварщика. В школе пока комментариев не дают. К сожалению, педагоги выходят за рамки этикета нередко.
Это видео ученики сняли в красноярской школе. Сейчас педагог на больничном, после будет принято решение о его дальнейшей работе с детьми.
Психологи настоятельно рекомендуют в период напряженной подготовки к экзаменам быть более внимательными к детям и сменить давление на поддержку.
Психолог Николай Рычков: "Если возникает ситуация большого прессинга, они способны на многое. Еще недостаточно в этом возрасте выражена тенденция к тому, чтобы относиться к жизни всерьез, подростки могут переборщить в силу того, что они делают это не для того, чтобы уйти из жизни, а чтобы показать, что могут это сделать".
Специалисты настаивают: конфликты с педагогами замалчивать нельзя. Если в школе ситуацию игнорируют, обращайтесь в управление образования.
Главный специалист Главного Управления образования Анна Швецова: "Будет назначена внутренняя служебная проверка, будут проверяться все факты, все моменты данного происшествия. Возможно, будет дисциплинарное наказание, либо увольнение".
Прислушивайтесь к своему ребенку, даже когда он молчит. Это первый тревожный признак, уверяют психологи.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА
|
|