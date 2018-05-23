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23.05.18 10:18 В Нижнеингашском районе подросток покончил жизнь самоубийством





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Друг семьи Яна Реутова (п. Нижняя Пойма): "В школе 18 числа он поругался со всеми учителями, они ему говорили, что он не сдаст экзамены. По русскому языку с учителем он поругался в этот день, чуть не заплакал. Домой пришел, мама сказала: "Миша, осталось совсем чуть-чуть. Доучись".



Помощник руководителя ГСУ СК России по краю Ольга Дегидь: "Известно, что ребёнок воспитывался в благополучной семье, но несмотря на это мальчик был очень чувствительный, ранимый, вероятнее всего, комплекс социально-психологических проблем привел к такому трагическому исходу, по данному факту проводится доследственная проверка".



После экзаменов мальчик планировал переехать в Дивногорск и выучиться на сварщика. В школе пока комментариев не дают. К сожалению, педагоги выходят за рамки этикета нередко.

Это видео ученики сняли в красноярской школе. Сейчас педагог на больничном, после будет принято решение о его дальнейшей работе с детьми.



Психологи настоятельно рекомендуют в период напряженной подготовки к экзаменам быть более внимательными к детям и сменить давление на поддержку.

Психолог Николай Рычков: "Если возникает ситуация большого прессинга, они способны на многое. Еще недостаточно в этом возрасте выражена тенденция к тому, чтобы относиться к жизни всерьез, подростки могут переборщить в силу того, что они делают это не для того, чтобы уйти из жизни, а чтобы показать, что могут это сделать".



Специалисты настаивают: конфликты с педагогами замалчивать нельзя. Если в школе ситуацию игнорируют, обращайтесь в управление образования.

Главный специалист Главного Управления образования Анна Швецова: "Будет назначена внутренняя служебная проверка, будут проверяться все факты, все моменты данного происшествия. Возможно, будет дисциплинарное наказание, либо увольнение".



Прислушивайтесь к своему ребенку, даже когда он молчит. Это первый тревожный признак, уверяют психологи.



Добрый, мягкий, отзывчивый, дружелюбный - так отзываются о нем родные и близкие. Один из 9 детей в семье, воспитанием которых занималась мама-вдова. Трагедия произошла в ночь на 19 мая. Следователи и близкие предполагают, что причиной мог стать конфликт с учителями, о котором мальчик рассказал накануне.Друг семьи Яна Реутова (п. Нижняя Пойма): "В школе 18 числа он поругался со всеми учителями, они ему говорили, что он не сдаст экзамены. По русскому языку с учителем он поругался в этот день, чуть не заплакал. Домой пришел, мама сказала: "Миша, осталось совсем чуть-чуть. Доучись".Помощник руководителя ГСУ СК России по краю Ольга Дегидь: "Известно, что ребёнок воспитывался в благополучной семье, но несмотря на это мальчик был очень чувствительный, ранимый, вероятнее всего, комплекс социально-психологических проблем привел к такому трагическому исходу, по данному факту проводится доследственная проверка".После экзаменов мальчик планировал переехать в Дивногорск и выучиться на сварщика. В школе пока комментариев не дают. К сожалению, педагоги выходят за рамки этикета нередко.Это видео ученики сняли в красноярской школе. Сейчас педагог на больничном, после будет принято решение о его дальнейшей работе с детьми.Психологи настоятельно рекомендуют в период напряженной подготовки к экзаменам быть более внимательными к детям и сменить давление на поддержку.Психолог Николай Рычков: "Если возникает ситуация большого прессинга, они способны на многое. Еще недостаточно в этом возрасте выражена тенденция к тому, чтобы относиться к жизни всерьез, подростки могут переборщить в силу того, что они делают это не для того, чтобы уйти из жизни, а чтобы показать, что могут это сделать".Специалисты настаивают: конфликты с педагогами замалчивать нельзя. Если в школе ситуацию игнорируют, обращайтесь в управление образования.Главный специалист Главного Управления образования Анна Швецова: "Будет назначена внутренняя служебная проверка, будут проверяться все факты, все моменты данного происшествия. Возможно, будет дисциплинарное наказание, либо увольнение".Прислушивайтесь к своему ребенку, даже когда он молчит. Это первый тревожный признак, уверяют психологи. Екатерина МАЗАЛЬКОВА













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