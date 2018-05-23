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23.05.18 10:30 Пресс-конференция: в Красноярске стартовал I Всероссийский фестиваль фильмов для детей и юношества

В Красноярске стартовал I Всероссийский фестиваль фильмов для детей и юношества. За три дня зрители смогут увидеть 72 лучшие картины в документалистике и анимации. В рамках трехдневного мероприятия пройдут творческие встречи с известными российскими режиссерами и аниматорами.











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