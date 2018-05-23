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23.05.18 10:43 Бывшие клиенты компании "Тойота центр Красноярск" намерены выйти на митинг





Фото Бывшие клиенты компании "Тойота центр Красноярск", которые заплатили дилеру за новые автомобили, но так их и не получили, намерены выйти на митинг. Они вновь брали штурмом уже пустой салон в Солонцах.



Напомним, конфликт с группой компании "Крепость" длится уже несколько месяцев. От полиции по прежнему никакой информации. А всё, что предлагают потерпевшим, вновь вложиться в автомобили других брендов с небольшой скидкой.



"Если у меня внесено 4 миллиона, в зачет ставят только 400 тысяч. Причем автомобили, которые находятся здесь, они также не выкуплены, на них нет ПТС. И где гарантия, что мы не попадем в ту же ситуацию, как с покупкой лексуса", - рассказал потерпевший Сергей Слабодчиков(Ачинск).

















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