ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





23.05.18 11:03 Александр Усс с рабочим визитом прибыл в Махачкалу



Фото
Этот мемориал установлен в память о полицейских, погибших при исполнении служебного долга, приходя сюда, красноярцы вспоминают своего коллегу инспектора Игоря Муценика, трагически погибшего два года назад. Александр Усс с рабочим визитом прилетел в Махачкалу, побывал на контрольно-пропускном пункте "Аляска-10" и пообщался с сотрудниками, находящимся в командировке в Дагестане.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Вы не только выполняете свои непосредственные задачи по обеспечению общественного порядка, но на мой взгляд, и человеческую миссию, демонстрируя, что значат настоящие сибиряки".

За образцовое исполнение служебных обязанностей полицейским вручили благодарственные письма и ведомственные награды. А после глава региона посетил и общежитие, где пообщался с земляками. Сотрудники рассказали о специфике службы и похвастались хорошими бытовыми условиями. После чего Александр Усс по телефону поблагодарил родственников полицейских за поддержку: "Будем надеяться, что все будет хорошо, вы его будете встречать здорового и веселого, может, чуть похудевшего, поскольку тут жара начинается. Спасибо за сына, за всё".

Посетила красноярская делегация и православную часовню в Махачкале с особой миссией.
- Позвольте вам вручить от нашей красноярской земли эту икону и выразить надежду, что в ваших ратных и мирных делах она будет помощницей.

За последние годы службу в Дагестане прошли около 250 сотрудников органов внутренних дел из Красноярска.
"И по оценкам руководителей правительства, сибиряки и, в частности красноярцы, на протяжении этих пяти лет всегда были одним из самых надёжных отрядов и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения человеческих качеств", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Ну а кроме того, красноярцы способствуют укреплению межнациональных отношений в Республике.

Владимир ЖАРИНОВ







АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .