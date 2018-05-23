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23.05.18 11:03 Александр Усс с рабочим визитом прибыл в Махачкалу





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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Вы не только выполняете свои непосредственные задачи по обеспечению общественного порядка, но на мой взгляд, и человеческую миссию, демонстрируя, что значат настоящие сибиряки".



За образцовое исполнение служебных обязанностей полицейским вручили благодарственные письма и ведомственные награды. А после глава региона посетил и общежитие, где пообщался с земляками. Сотрудники рассказали о специфике службы и похвастались хорошими бытовыми условиями. После чего Александр Усс по телефону поблагодарил родственников полицейских за поддержку: "Будем надеяться, что все будет хорошо, вы его будете встречать здорового и веселого, может, чуть похудевшего, поскольку тут жара начинается. Спасибо за сына, за всё".



Посетила красноярская делегация и православную часовню в Махачкале с особой миссией.

- Позвольте вам вручить от нашей красноярской земли эту икону и выразить надежду, что в ваших ратных и мирных делах она будет помощницей.



За последние годы службу в Дагестане прошли около 250 сотрудников органов внутренних дел из Красноярска.

"И по оценкам руководителей правительства, сибиряки и, в частности красноярцы, на протяжении этих пяти лет всегда были одним из самых надёжных отрядов и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения человеческих качеств", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Ну а кроме того, красноярцы способствуют укреплению межнациональных отношений в Республике.



Этот мемориал установлен в память о полицейских, погибших при исполнении служебного долга, приходя сюда, красноярцы вспоминают своего коллегу инспектора Игоря Муценика, трагически погибшего два года назад. Александр Усс с рабочим визитом прилетел в Махачкалу, побывал на контрольно-пропускном пункте "Аляска-10" и пообщался с сотрудниками, находящимся в командировке в Дагестане.Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: "Вы не только выполняете свои непосредственные задачи по обеспечению общественного порядка, но на мой взгляд, и человеческую миссию, демонстрируя, что значат настоящие сибиряки".За образцовое исполнение служебных обязанностей полицейским вручили благодарственные письма и ведомственные награды. А после глава региона посетил и общежитие, где пообщался с земляками. Сотрудники рассказали о специфике службы и похвастались хорошими бытовыми условиями. После чего Александр Усс по телефону поблагодарил родственников полицейских за поддержку: "Будем надеяться, что все будет хорошо, вы его будете встречать здорового и веселого, может, чуть похудевшего, поскольку тут жара начинается. Спасибо за сына, за всё".Посетила красноярская делегация и православную часовню в Махачкале с особой миссией.За последние годы службу в Дагестане прошли около 250 сотрудников органов внутренних дел из Красноярска."И по оценкам руководителей правительства, сибиряки и, в частности красноярцы, на протяжении этих пяти лет всегда были одним из самых надёжных отрядов и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения человеческих качеств", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Ну а кроме того, красноярцы способствуют укреплению межнациональных отношений в Республике. Владимир ЖАРИНОВ















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