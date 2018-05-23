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23.05.18 11:07 Красноярский краевой суд оставил в силе арест Александра Бахтина





Фото Красноярский краевой суд оставил в силе арест Александра Бахтина. Рассматривалась аппеляционная жалоба на постановление Железнодорожного суда об избрании этой меры пресечения.



Напомним, глава Богучанского района подозревается в получении взятки в крупном размере. Суд оставил жалобу без удовлетворения. Расследование уголовных дел продолжается.











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