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23.05.18 11:18 Под Красноярском в ДТП с фурой погибла 29-летняя девушка





Фото Фото: vk.com/kraschp



На "Малом обходе" под Красноярском в ДТП погибла 29-летняя девушка. По предварительным данным, она двигалась из Канска в краевой центр и выехала на полосу встречного движения, где попала под фуру. От полученных травм девушка скончалась.



Ещё одна авария произошла уже в Красноярске, на перекрёстке Матросова и Лесопильщиков. Автомобиль ВАЗ при попытке обгона задел иномарку, от чего машину развернуло и выкинуло на встречную полосу. Авто влетело в маршрутный автобус №6. В ДТП серьёзно пострадали водитель и пассажир легковушки, они были госпитализированы. Также за медпомощью обратились мужчина с 6-летним мальчиком, ехавшие в маршрутке.











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