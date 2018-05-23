НОВОСТИ | Общество













23.05.18 16:48 С момента страшного пожара в поселке Стрелка прошел ровно год





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Год назад в Стрелке было действительно жарко. Теплая, сухая погода, сильный ветер. Огонь пришел из леса. Сгорело 34 дома. Строительство шло долго. Сроки ввода в эксплуатацию переносили несколько раз. Дубинины заехали лишь в ноябре и почти сразу увидели недочеты.

"Вот она трещина, которая сквозная, они смотрели её. Комиссия приходила, там трещины, они усадочные, они сходятся помаленьку. Но здесь-то она сквозная. Полностью нож сюда входил", - добавила Светлана.



Новый дом построен из газобетона. В морозы топить приходилось постоянно.

Светлана Дубинина: "Вот наш котел, это котельная. Вот они трещины, которые были здесь. Топить его надо круглосуточно. Потому что если не топить, батареи остывают, дома холодно моментально".



Вместо земли на участках песок. Огород здесь не разобьешь.

Некоторые погорельцы решили выращивать урожай на территории, где когда-то стояли дома, год назад уничтоженные огнем. Но прежде чем возделывать землю, необходимо поставить забор, чтобы на участок не зашли коровы. Решить вопрос, где брать воду для полива и, главное, как охранять урожай от мародеров.

Из благоустройства пока только асфальтовая дорога, заборов и построек нет.



Пресс-секретарь Министерства строительства Красноярского края Валерий Пуд: "Начиная с этой недели краевой фонд жилищного строительства и местная администрация начинает работу по двум фронтам. Первое - это устранение недостатков во всех домах, плюс благоустройство: устройство ливневой канализации, заборы и прочее".



Но основной вопрос погорельцев - будут ли переданы новые дома им в собственность. В правительстве региона нас заверили, этот вопрос прорабатывается. Пока здания принадлежат фонду капитального строительства. Между тем, следствие по пожару в Стрелке не закончено. Виновные не названы.



Коляска для младшего сына, ботинки - старшего. Это все вещи, которые семье Дубининых удалось вынести из огня. Светлана с Андреем на руках, из роддома они вернулись за два дня до пожара, и двухлетним Егором на улице смотрели, как их дом превращается в пепел. "Вспоминаю панику, огонь, сильный дым, люди бегут, всё заталкивают в машины, сильный огонь, сильная жара, духота, зной стоит", - рассказала жительница п.Стрелка Светлана Дубинина.Год назад в Стрелке было действительно жарко. Теплая, сухая погода, сильный ветер. Огонь пришел из леса. Сгорело 34 дома. Строительство шло долго. Сроки ввода в эксплуатацию переносили несколько раз. Дубинины заехали лишь в ноябре и почти сразу увидели недочеты."Вот она трещина, которая сквозная, они смотрели её. Комиссия приходила, там трещины, они усадочные, они сходятся помаленьку. Но здесь-то она сквозная. Полностью нож сюда входил", - добавила Светлана.Новый дом построен из газобетона. В морозы топить приходилось постоянно.Светлана Дубинина: "Вот наш котел, это котельная. Вот они трещины, которые были здесь. Топить его надо круглосуточно. Потому что если не топить, батареи остывают, дома холодно моментально".Вместо земли на участках песок. Огород здесь не разобьешь.Некоторые погорельцы решили выращивать урожай на территории, где когда-то стояли дома, год назад уничтоженные огнем. Но прежде чем возделывать землю, необходимо поставить забор, чтобы на участок не зашли коровы. Решить вопрос, где брать воду для полива и, главное, как охранять урожай от мародеров.Из благоустройства пока только асфальтовая дорога, заборов и построек нет.Пресс-секретарь Министерства строительства Красноярского края Валерий Пуд: "Начиная с этой недели краевой фонд жилищного строительства и местная администрация начинает работу по двум фронтам. Первое - это устранение недостатков во всех домах, плюс благоустройство: устройство ливневой канализации, заборы и прочее".Но основной вопрос погорельцев - будут ли переданы новые дома им в собственность. В правительстве региона нас заверили, этот вопрос прорабатывается. Пока здания принадлежат фонду капитального строительства. Между тем, следствие по пожару в Стрелке не закончено. Виновные не названы. Елена АЛИШЕВЕЦ











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