НОВОСТИ | Общество













23.05.18 16:52 В Богучанском районе за бюджетные хищения арестован еще один чиновник





Фото В Богучанском районе арестован еще один чиновник. Бывшего заместителя главы администрации сельсовета подозревают в использовании служебного положения с целью хищения из бюджета 365 тысяч рублей.



По версии следствия, женщина заключила бессрочный договор социального найма квартиры с местным жителем, который не являлся малоимущим, и не имел права на жилплощадь с последующей приватизацией. Уголовное дело стало очередным в серии арестов после заключения под стражу главы Богучанского района. Александра Бахтина подозревают в получении взятки.











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