НОВОСТИ | Общество













23.05.18 17:07 На железной дороге стартовала сезонная акция хорошего настроения





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Западное направление выбрали не случайно. "Красноярск - Зеледеево" один из самых популярных у горожан маршрутов.

Начальник сектора корпоративных проектов Красноярской железной дороги Карен Давоян: "Сейчас начинается дачный сезон, многие наши красноярцы, наши пассажиры устремились к своим дачным участкам, поэтому как раз будет полезно в начале года эти правила в такой необычной форме им напомнить, чтобы они остались у них в памяти".



"Просто приятно. Настроение у всех хорошее, все заулыбались, обрадовались. Вообще хорошо, молодцы", - поделилась пассажирка Наталья Рассолова.



Музыкальную электричку впервые запустили три года назад, и она так понравилась пассажирам, что было принято решение сделать этот флешмоб регулярным. Отправиться "в путь и с песней" теперь можно каждый год в начале и в конце сезона.

К слову, за год несчастных случаев на красноярской железной дороге стало гораздо меньше.





Залихватские напевы под гармонь встречают пассажиров на каждой станции. Солисты ансамбля народной песни "Беседа" зарифмовали в частушках основные правила безопасности. Затем - небольшая викторина, и всем участникам символические призы.Западное направление выбрали не случайно. "Красноярск - Зеледеево" один из самых популярных у горожан маршрутов.Начальник сектора корпоративных проектов Красноярской железной дороги Карен Давоян: "Сейчас начинается дачный сезон, многие наши красноярцы, наши пассажиры устремились к своим дачным участкам, поэтому как раз будет полезно в начале года эти правила в такой необычной форме им напомнить, чтобы они остались у них в памяти"."Просто приятно. Настроение у всех хорошее, все заулыбались, обрадовались. Вообще хорошо, молодцы", - поделилась пассажирка Наталья Рассолова.Музыкальную электричку впервые запустили три года назад, и она так понравилась пассажирам, что было принято решение сделать этот флешмоб регулярным. Отправиться "в путь и с песней" теперь можно каждый год в начале и в конце сезона.К слову, за год несчастных случаев на красноярской железной дороге стало гораздо меньше. Вероника УСКОВА











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