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НОВОСТИ | Общество





23.05.18 17:14 Детские оздоровительные лагеря готовятся к летнему сезону



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Спортивный лагерь "Родничок". Работа кипит, первую волну проверок выдержали, готовятся ко второй.
Руководитель лагеря "Родничок" Сергей Кошелев: "Сейчас на очереди у нас проверка Роспотребнадзора. Территория уже прибрана, обработали от клеща, фактически готовы принять через неделю детей".

Полотенца нагладили, кровати застелили. Коллективы поваров-вожатых формируют заранее, чаще всего это уже проверенные люди. В "Родничке" уже и досуг обдумали. Подросткам обещают танцы под баян и переодевания в рыцарские доспехи - такое, конечно же, только спортсмены и выдержат.
2 июня здесь все наполнится жизнью. Первыми заедут тхэквондисты и борцы. Сотрудники лагеря уверяют, со спортсменами работать одно удовольствие: малейшее замечание, и тренеру стоит только намекнуть.

883 лагеря к приемке готовы. На пике популярности отдых в палатках, проверяют их также тщательно. Пионерский костер, спальный мешок, дискотека на улице, немного комаров и никакого вай-фая. Когда разъезжаются - плачут.
В Минобразовании напоминают, на что в первую очередь должны обратить внимание родители, покупая путевку: "Обязательно надо посмотреть, есть ли этот оздоровительный лагерь в реестре загородных оздоровительных учреждений. Этот реестр размещен на сайте Министерства образования. Если лагерь, который вам предлагается, не числится в этом реестре, я вам настоятельно рекомендую не отправлять ребенка в этот лагерь", - первый заместитель министра образования края Наталья Анохина.

В этом году путевки подорожали почти на полторы тысячи. Средняя стоимость - более 18 тысяч рублей. Большую часть оплачивает государство, и примерно 5 тысяч - родители. Всего этим летом в лагерях отдохнут 110 тысяч человек - это почти 80% школьников края.

Евгения ПЛОТНИКОВА





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