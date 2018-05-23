НОВОСТИ | Общество













23.05.18 17:14 Детские оздоровительные лагеря готовятся к летнему сезону





Фото

Руководитель лагеря "Родничок" Сергей Кошелев: "Сейчас на очереди у нас проверка Роспотребнадзора. Территория уже прибрана, обработали от клеща, фактически готовы принять через неделю детей".



Полотенца нагладили, кровати застелили. Коллективы поваров-вожатых формируют заранее, чаще всего это уже проверенные люди. В "Родничке" уже и досуг обдумали. Подросткам обещают танцы под баян и переодевания в рыцарские доспехи - такое, конечно же, только спортсмены и выдержат.

2 июня здесь все наполнится жизнью. Первыми заедут тхэквондисты и борцы. Сотрудники лагеря уверяют, со спортсменами работать одно удовольствие: малейшее замечание, и тренеру стоит только намекнуть.



883 лагеря к приемке готовы. На пике популярности отдых в палатках, проверяют их также тщательно. Пионерский костер, спальный мешок, дискотека на улице, немного комаров и никакого вай-фая. Когда разъезжаются - плачут.

В Минобразовании напоминают, на что в первую очередь должны обратить внимание родители, покупая путевку: "Обязательно надо посмотреть, есть ли этот оздоровительный лагерь в реестре загородных оздоровительных учреждений. Этот реестр размещен на сайте Министерства образования. Если лагерь, который вам предлагается, не числится в этом реестре, я вам настоятельно рекомендую не отправлять ребенка в этот лагерь", - первый заместитель министра образования края Наталья Анохина.



В этом году путевки подорожали почти на полторы тысячи. Средняя стоимость - более 18 тысяч рублей. Большую часть оплачивает государство, и примерно 5 тысяч - родители. Всего этим летом в лагерях отдохнут 110 тысяч человек - это почти 80% школьников края.



Спортивный лагерь "Родничок". Работа кипит, первую волну проверок выдержали, готовятся ко второй.Руководитель лагеря "Родничок" Сергей Кошелев: "Сейчас на очереди у нас проверка Роспотребнадзора. Территория уже прибрана, обработали от клеща, фактически готовы принять через неделю детей".Полотенца нагладили, кровати застелили. Коллективы поваров-вожатых формируют заранее, чаще всего это уже проверенные люди. В "Родничке" уже и досуг обдумали. Подросткам обещают танцы под баян и переодевания в рыцарские доспехи - такое, конечно же, только спортсмены и выдержат.2 июня здесь все наполнится жизнью. Первыми заедут тхэквондисты и борцы. Сотрудники лагеря уверяют, со спортсменами работать одно удовольствие: малейшее замечание, и тренеру стоит только намекнуть.883 лагеря к приемке готовы. На пике популярности отдых в палатках, проверяют их также тщательно. Пионерский костер, спальный мешок, дискотека на улице, немного комаров и никакого вай-фая. Когда разъезжаются - плачут.В Минобразовании напоминают, на что в первую очередь должны обратить внимание родители, покупая путевку: "Обязательно надо посмотреть, есть ли этот оздоровительный лагерь в реестре загородных оздоровительных учреждений. Этот реестр размещен на сайте Министерства образования. Если лагерь, который вам предлагается, не числится в этом реестре, я вам настоятельно рекомендую не отправлять ребенка в этот лагерь", - первый заместитель министра образования края Наталья Анохина.В этом году путевки подорожали почти на полторы тысячи. Средняя стоимость - более 18 тысяч рублей. Большую часть оплачивает государство, и примерно 5 тысяч - родители. Всего этим летом в лагерях отдохнут 110 тысяч человек - это почти 80% школьников края. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













