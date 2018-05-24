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24.05.18 10:20 Пресс-конференция: специалисты рассказали, каким будет летний отдых детей

Детские лагеря готовятся к открытию. Как отправить своего ребенка на отдых? Какие документы для этого нужны? Cколько будет стоить путевка в лето для школьника? Об этом и многом другом рассказали специалисты министерства образования края.











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