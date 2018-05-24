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24.05.18 10:33 В Красноярске закроют еще две дороги, которые пересекают Волочаевскую





Фото В Красноярске закроют для транспорта и пешеходов еще две дороги, которые пересекают Волочаевскую. Движение по Сопочной строители готовы остановить уже сейчас, но из-за близости школы это случится лишь 1 июня, когда завершится учебный год. А 15 числа блокируют Чкалова. К слову, эти дороги популярны в часы пик: утром и вечером по ним проезжают тысячи машин. Теперь этот поток перенаправят на Киренского, где движение и так затруднено из-за дорожного ремонта. Но альтернативного объезда для водителей у администрации нет.





Начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Красноярска Игорь Воевалко: "В ближайшее время у нас ещё дополнительно будет ограничено движение в районе перекрёстка Красной Армии - Корнеева. Там будет осуществляться строительство подземного пешеходного перехода как на участке Копылова - Корнеева. Точно такой же будет объезд организован на Красной Армии - Корнеева. Поэтому там снизится скоростной режим. Просьба отнестись к этому с пониманием".













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