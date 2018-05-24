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НОВОСТИ | Общество





24.05.18 11:07 Ученые МГУ и СФУ обучили преподавателей ВУЗов края финансовой грамотности



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В обучении приняли участие более 100 преподавателей из институтов Красноярского края и теперь приобретённые финансовые знания им предстоит интегрировать в свой курс лекций и передать студентам.

"ВУЗы готовы скорректировать свои программы преподавания экономики, чтобы туда включить хотя бы элементы финансовой грамотности. И вот собственно этому мы учили преподавателей из разных ВУЗов, где учат не экономистов. Потому что студентов экономистов, студентов финансистов хоть немножко в рамках его профильных дисциплин этому научат", - рассказал заведующий лабораторией финансовой грамотности Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ростислав Кокорев.

В первую очередь, это позволит со студенческой скамьи уберечь жителей от сомнительных манипуляции с деньгами, укрепить их благосостояние и снизить социальную напряженность в стране. Обучение финансовой грамотности педагогов с участием ведущих федеральных экспертов состоялось в рамках соглашения между Сибирским федеральным и Московским государственным университетами.

Доцент СФУ, региональный координатор проекта по развитию финансовой грамотности Елена Севастьянова: "В рамках этого соглашения мы должны не только развивать преподавателей. Например, мы участвовали в фестивале науки. Там не только студенты были задействованы, но и очень многие молодые люди, которые были заинтересованы нашим стендом финансовой грамотности, прошли тестирование для определения своего уровня. Организуется научное кафе по финансовой грамотности".

Обучение проходило в течение 2 месяцев и завершилось круглым столом, за которым кроме учёных и педагогов возможные решения финансовых проблем также обсудили представители министерств образования и финансов края, Центрального банка России, налоговой службы и пенсионного фонда.

Владислав ТАМОШАУСКАС






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