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24.05.18 11:23 В Красноярск пришло новое движение - плоггинг





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"Нужно прививать детям вот с таких малых лет, что весь мир - это для него. Но, пожалуйста, пользуйся им правильно и оставляй после себя его абсолютно таким же, потому что после тебя, когда ты будешь вырастать, появятся ещё такие маленькие дети и они также хотят увидеть его зеленым, красивым и слышать вот этих птичек и видеть эти голубые облака", - рассказал участник проекта "Красноярск неравнодушный" Евгений Баранников.



Инициативу поддержали и студенты. Участники молодежного центра аэрокосмического колледжа еженедельно выходят на пробежки и уверяют, такой вид деятельности полезен не только для города, но и для спортсмена. Ведь для того, чтобы на бегу собрать мусор, нужно остановиться, наклониться и собрать нужное в пакет, а затем продолжить тренировку.



Осенью этого года ребята хотят провести чемпионат по плоггингу, где на время надо будет пробежать определённую дистанцию и при этом собрать максимальное количество мусора. К проекту уже подключился бизнес. Собирает мешки, наполненные активистами, компания "Кашалот".



Инженер-эколог группы компаний "Кашалот" Елена Оробьева: "И так как одна из идей нашей компании - это воспитание экологической ответственности молодёжи и вообще экологическое воспитание населения, то мы, конечно, с радостью откликнулись на эту инициативу и решили поучаствовать".



Помочь городу теперь очень просто. Если вы хотите сделать Красноярск немножко чище, в следующий раз, выходя на утреннюю пробежку, не забудьте пару перчаток и мусорные мешки.



Плоггинг - это популярное движение, включающее в себя занятия фитнесом и заботу об экологии. Участники проекта своим примером показывают, как можно совмещать приятное с полезным. Проект "Красноярск неравнодушный" призван объединить активных горожан и сделать жизнь в родном городе лучше. Плоггеры уже успели очистить от мусора остров Татышев, рощу в Студгородке и набережную Енисея."Нужно прививать детям вот с таких малых лет, что весь мир - это для него. Но, пожалуйста, пользуйся им правильно и оставляй после себя его абсолютно таким же, потому что после тебя, когда ты будешь вырастать, появятся ещё такие маленькие дети и они также хотят увидеть его зеленым, красивым и слышать вот этих птичек и видеть эти голубые облака", - рассказал участник проекта "Красноярск неравнодушный" Евгений Баранников.Инициативу поддержали и студенты. Участники молодежного центра аэрокосмического колледжа еженедельно выходят на пробежки и уверяют, такой вид деятельности полезен не только для города, но и для спортсмена. Ведь для того, чтобы на бегу собрать мусор, нужно остановиться, наклониться и собрать нужное в пакет, а затем продолжить тренировку.Осенью этого года ребята хотят провести чемпионат по плоггингу, где на время надо будет пробежать определённую дистанцию и при этом собрать максимальное количество мусора. К проекту уже подключился бизнес. Собирает мешки, наполненные активистами, компания "Кашалот".Инженер-эколог группы компаний "Кашалот" Елена Оробьева: "И так как одна из идей нашей компании - это воспитание экологической ответственности молодёжи и вообще экологическое воспитание населения, то мы, конечно, с радостью откликнулись на эту инициативу и решили поучаствовать".Помочь городу теперь очень просто. Если вы хотите сделать Красноярск немножко чище, в следующий раз, выходя на утреннюю пробежку, не забудьте пару перчаток и мусорные мешки. Александр ЧЕРКАШИН













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