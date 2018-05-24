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"Эта папочка много лет лежала у меня в шкафчике, я ее перекладывала с места на место, и вот пришло ее время", - поделилась Любовь Левченко.
Год рождения 2001, ровесники века. Для кого этот день более волнительный - для учителей, родителей или самих выпускников - сразу не скажешь. Хочется, чтобы они все его запомнили.
- Впереди еще ЕГЭ - это такой момент, когда мы начинаем очень сильно волноваться и ждать, чем же это все закончится.
- У нас был очень дружный класс, мы проводили праздники, ночевали друг у друга, ездили в поездки.
- Главное - поступить, дальше учиться. И все! Поможем.
В 9-ом лицее процент поступающих в ВУЗы - один из самых высоких, в этом году 8 медалистов. Ребят приехал поздравить глава города Сергей Ерёмин.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Вы вносите большой вклад в золотую копилку медалистов Красноярска, у нас, только вдумайтесь, каждый 14 выпускник - обладатель медали".
Впереди вступительная кампания, и вот она уже рядом, взрослая жизнь. Последний звонок во всех школах во все времена - это день, когда даже мальчишки готовы на откровенность.
- Хочется, чтобы отмоталось лет на 5, на 6. Потому что ты какое-то время оболтус, ничего не делаешь, а потом понимаешь, что надо было не сидеть. Странно, что не вернёшься сюда больше.
Заключительный аккорд - головные уборы в небо. Чем выше взлетят, тем лучше будут баллы ЕГЭ. В этом году в крае со школой прощаются почти 42 тысячи человек.
Евгения ПЛОТНИКОВА
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