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НОВОСТИ | Общество





24.05.18 11:31 Школы Красноярского края покидают более 40 тысяч выпускников



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В лицее №9 это традиция - перед торжественной линейкой выпускники идут в класс к своей первой учительнице. Кто, где и с кем сидел вспоминают с трудом, да оно и неважно. Главное, Любовь Александровна сохранила, приберегла рисунки и первые сочинения.
"Эта папочка много лет лежала у меня в шкафчике, я ее перекладывала с места на место, и вот пришло ее время", - поделилась Любовь Левченко.

Год рождения 2001, ровесники века. Для кого этот день более волнительный - для учителей, родителей или самих выпускников - сразу не скажешь. Хочется, чтобы они все его запомнили.
- Впереди еще ЕГЭ - это такой момент, когда мы начинаем очень сильно волноваться и ждать, чем же это все закончится.
- У нас был очень дружный класс, мы проводили праздники, ночевали друг у друга, ездили в поездки.
- Главное - поступить, дальше учиться. И все! Поможем.

В 9-ом лицее процент поступающих в ВУЗы - один из самых высоких, в этом году 8 медалистов. Ребят приехал поздравить глава города Сергей Ерёмин.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Вы вносите большой вклад в золотую копилку медалистов Красноярска, у нас, только вдумайтесь, каждый 14 выпускник - обладатель медали".

Впереди вступительная кампания, и вот она уже рядом, взрослая жизнь. Последний звонок во всех школах во все времена - это день, когда даже мальчишки готовы на откровенность.
- Хочется, чтобы отмоталось лет на 5, на 6. Потому что ты какое-то время оболтус, ничего не делаешь, а потом понимаешь, что надо было не сидеть. Странно, что не вернёшься сюда больше.

Заключительный аккорд - головные уборы в небо. Чем выше взлетят, тем лучше будут баллы ЕГЭ. В этом году в крае со школой прощаются почти 42 тысячи человек.


Евгения ПЛОТНИКОВА





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