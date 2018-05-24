НОВОСТИ | Общество













24.05.18 11:31 Школы Красноярского края покидают более 40 тысяч выпускников





Фото

"Эта папочка много лет лежала у меня в шкафчике, я ее перекладывала с места на место, и вот пришло ее время", - поделилась Любовь Левченко.



Год рождения 2001, ровесники века. Для кого этот день более волнительный - для учителей, родителей или самих выпускников - сразу не скажешь. Хочется, чтобы они все его запомнили.

- Впереди еще ЕГЭ - это такой момент, когда мы начинаем очень сильно волноваться и ждать, чем же это все закончится.

- У нас был очень дружный класс, мы проводили праздники, ночевали друг у друга, ездили в поездки.

- Главное - поступить, дальше учиться. И все! Поможем.



В 9-ом лицее процент поступающих в ВУЗы - один из самых высоких, в этом году 8 медалистов. Ребят приехал поздравить глава города Сергей Ерёмин.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Вы вносите большой вклад в золотую копилку медалистов Красноярска, у нас, только вдумайтесь, каждый 14 выпускник - обладатель медали".



Впереди вступительная кампания, и вот она уже рядом, взрослая жизнь. Последний звонок во всех школах во все времена - это день, когда даже мальчишки готовы на откровенность.

- Хочется, чтобы отмоталось лет на 5, на 6. Потому что ты какое-то время оболтус, ничего не делаешь, а потом понимаешь, что надо было не сидеть. Странно, что не вернёшься сюда больше.



Заключительный аккорд - головные уборы в небо. Чем выше взлетят, тем лучше будут баллы ЕГЭ. В этом году в крае со школой прощаются почти 42 тысячи человек.





В лицее №9 это традиция - перед торжественной линейкой выпускники идут в класс к своей первой учительнице. Кто, где и с кем сидел вспоминают с трудом, да оно и неважно. Главное, Любовь Александровна сохранила, приберегла рисунки и первые сочинения."Эта папочка много лет лежала у меня в шкафчике, я ее перекладывала с места на место, и вот пришло ее время", - поделилась Любовь Левченко.Год рождения 2001, ровесники века. Для кого этот день более волнительный - для учителей, родителей или самих выпускников - сразу не скажешь. Хочется, чтобы они все его запомнили.В 9-ом лицее процент поступающих в ВУЗы - один из самых высоких, в этом году 8 медалистов. Ребят приехал поздравить глава города Сергей Ерёмин.Глава Красноярска Сергей Ерёмин: "Вы вносите большой вклад в золотую копилку медалистов Красноярска, у нас, только вдумайтесь, каждый 14 выпускник - обладатель медали".Впереди вступительная кампания, и вот она уже рядом, взрослая жизнь. Последний звонок во всех школах во все времена - это день, когда даже мальчишки готовы на откровенность.Заключительный аккорд - головные уборы в небо. Чем выше взлетят, тем лучше будут баллы ЕГЭ. В этом году в крае со школой прощаются почти 42 тысячи человек. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













