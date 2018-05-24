НОВОСТИ | Общество













24.05.18 11:35 Виадук между БКЗ и музейным центром на Стрелке восстановят





Фото Виадук между БКЗ и музейным центром на Стрелке восстановят. На сайте госзакупок опубликованы торги на поставку материалов для нового пешеходного перехода.

Напомним, знаковый виадук снесли три года назад из-за угрозы обрушения, он отслужил 35 лет.











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