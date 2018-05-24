НОВОСТИ | Общество













24.05.18 11:38 В красноярском Доме офицеров состоится встреча легендарных путешественников





Фото 24 мая в честь Дня полярника и 20-летия автономной трансарктической лыжной экспедиции «Россия - Северный полюс - Канада» в красноярском Доме офицеров состоится встреча легендарных путешественников. На ней впервые публично озвучат исторические события, связанные с изучением и освоением Арктики.



Затем участники посетят открытие выставки "Манящая Арктика" в культурном пространстве "Воскресенка", где представят снаряжение и оборудование научных и спортивных экспедиций, а также экспонаты археологических исследований Арктики.











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