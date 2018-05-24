НОВОСТИ | Общество













24.05.18 16:17 В Красноярске подняли цены на бензин второй раз за неделю





Фото Литр 92 бензина теперь стоит под 40 рублей. Это уже второе повышение за неделю, которое произошло 24 мая. На заправке "25 часов" литр популярного АИ-92 стоит почти 39 рублей 95 копеек. Повышение составило 45 копеек.



Чуть меньше этот же бензин стоит на заправках "Газпромнефть" - там за литр придется отдать 39 рублей 55 копеек. 98 и 95-ый подорожали сразу на 60 копеек. За литр придется отдать 46 рублей 50 копеек и 42,30 соответственно. Напомним, повышение цен на топливо в Красноярске началось в конце апреля.











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