Литр 92 бензина теперь стоит под 40 рублей. Это уже второе повышение за неделю, которое произошло 24 мая. На заправке "25 часов" литр популярного АИ-92 стоит почти 39 рублей 95 копеек. Повышение составило 45 копеек.
Чуть меньше этот же бензин стоит на заправках "Газпромнефть" - там за литр придется отдать 39 рублей 55 копеек. 98 и 95-ый подорожали сразу на 60 копеек. За литр придется отдать 46 рублей 50 копеек и 42,30 соответственно. Напомним, повышение цен на топливо в Красноярске началось в конце апреля.