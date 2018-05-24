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24.05.18 16:23 Общественные приемные и депутаты ЛДПР приняли почти 3 тысячи обращений





Фото Почти три тысячи обращений приняли общественные приемные и депутаты ЛДПР. Такую статистику подвели народные избранники.



Мобильная приёмная либерал-демократов посетила 47 отдаленных населенных пунктов края. Практически везде люди жалуются на равнодушие и плохую работу местных чиновников, а также на несоблюдение законов.











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