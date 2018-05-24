НОВОСТИ | Общество













24.05.18 16:24 В честь 200-летия со дня открытия Антарктиды перед кадетами выступил камерный оркестр





Фото Накануне в кадетском корпусе поселка Кедровый Емельяновского района прошел благотворительный концерт,посвященным 200-летию со дня открытия Антарктиды. Перед ребятами выступил Красноярский камерный оркестр, который исполнил классические русские композиции. Этим концертом поддерживают идею красноярского художника Арсения Милованова, который планирует в декабре этого года совершить экспедицию в Антарктиду, чтобы потом через искусство передать всю красоту загадочного континента.



Член Союза художников России Арсений Милованов: "Антарктида, во-первых, это айсберги совершенно потрясающие, мощные. Айсберги, которые откалываются от Гренландии, они другие, они не настолько мощные. Я ожидаю от Антарктиды мощных впечатлений, которые собираюсь через искусство, через творчество выразить. Это для меня важно".











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













