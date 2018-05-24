НОВОСТИ | Общество













24.05.18 16:53 Специалисты ЦСМ проверили детскую одежду





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Ведущий эксперт отдела стандартизации и оценки соответствия Яна Соколова: "Все образцы были направлены для проведения лабораторных испытаний в испытательный центр, где проверялись по наиболее важным показателям безопасности: гигроскопичность, воздухопроницаемость, устойчивость окраски материала, индекс токсичности и содержание свободного формальдегида".



Из 31 образца дефекты нашли в 5 - это неустойчивая окраска и высокий индекс токсичности. Также одежду проверили на качество швов, строчек и кроя. Основные претензии к носкам.

Доцент кафедры товароведения и экспертизы Торгово-экономического института СФУ Елена Зайцева: "Практически все изделия изготовлены из материала низкого качества. У всех осыпаются нитки. В некоторых изделиях достаточно грубые швы, что будет натирать кожный покров ребёнка. И также некоторые изделия демонстрируют низкое качество исполнения мыска - это торчащие нити, спущенные петли и прочие дефекты".



К детским бельевым изделиям предъявляют особые требования. Швы должны быть выполнены с лицевой стороны, как например, на этих ползунках, а вот на этом чепчике эксперты нашли нарушение - здесь швы выполнены с изнанки.

Родителям советуют тщательнее выбирать вещи, внимательно изучать маркировку и помнить, что в детской одежде главное - безопасность.



Несоответствия в маркировке встречается довольно часто. Вместо футболки джемпер, а к нему и требования другие. Так производитель юлит перед законом. Для мониторинга специалисты закупили 6 видов одежды для детей ясельного и дошкольного возраста: нижнее бельё, носки, ползунки и чепчики из России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Турции.Ведущий эксперт отдела стандартизации и оценки соответствия Яна Соколова: "Все образцы были направлены для проведения лабораторных испытаний в испытательный центр, где проверялись по наиболее важным показателям безопасности: гигроскопичность, воздухопроницаемость, устойчивость окраски материала, индекс токсичности и содержание свободного формальдегида".Из 31 образца дефекты нашли в 5 - это неустойчивая окраска и высокий индекс токсичности. Также одежду проверили на качество швов, строчек и кроя. Основные претензии к носкам.Доцент кафедры товароведения и экспертизы Торгово-экономического института СФУ Елена Зайцева: "Практически все изделия изготовлены из материала низкого качества. У всех осыпаются нитки. В некоторых изделиях достаточно грубые швы, что будет натирать кожный покров ребёнка. И также некоторые изделия демонстрируют низкое качество исполнения мыска - это торчащие нити, спущенные петли и прочие дефекты".К детским бельевым изделиям предъявляют особые требования. Швы должны быть выполнены с лицевой стороны, как например, на этих ползунках, а вот на этом чепчике эксперты нашли нарушение - здесь швы выполнены с изнанки.Родителям советуют тщательнее выбирать вещи, внимательно изучать маркировку и помнить, что в детской одежде главное - безопасность. Вероника УСКОВА













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