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НОВОСТИ | Общество





25.05.18 10:13 Красноярские врачи прооперировали 5 человек после неудачного использования микронаушника



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О том, чем может закончиться использование микроустройства, продавцы говорят честно. Найти магазин оказалось нетрудно, предложений в интернете полно.
- Вы его закидываете, он на перепонку падает. Ощущение, будто там капля воды в ухо попала. Вы потом палочку вставляете, он на палочку намагничивается, и вытаскиваете.

Крошечный прибор - последнее спасение для безответственного студента или школьника. На экзамене товарищ через мобильную связь и гарнитуру незаметно для окружающих продиктует ответы на билеты. Красноярские выпускники находку давно взяли на вооружение.
"Как-то раз было, что парень на 2 месяца забыл этот маленький магнитик из уха вытащить. Но тяжелых последствий не было. Все сдавалось, все хорошо было", - рассказывает студентка Евгения Плетенёва.

Зато о тяжелых последствиях наслышаны врачи. 10 красноярцев не смогли вытащить экзаменационного помощника самостоятельно - затолкали слишком глубоко. Для пятерых это закончилось на операционном столе под общим наркозом.
Оториноларинголог Анастасия Пряжникова: "Слуховой проход отекает, и микронаушник не достать. Делается большой разрез за ухом, и тогда уже попадаем в слуховой проход и достаем".

После операции молодежь неделю проводила в больничной палате. А затем пациенты еще месяц восстанавливали слух. Стоит микронаушник около 3 тысяч рублей. Сумма для студентов и школьников неподъемная, поэтому чаще устройства предлагают в аренду. Нам прибор обошелся в 300 рублей в сутки.
Сколько людей до нас использовали это чудо инженерной мысли - неизвестно. Никаких рекомендаций по антисептической обработке нам не дали. А ведь это прямой путь к инфекции, отеку и хирургическому вмешательству.

Продажа таких приборов легальна. Медики сокрушенно вздыхают и готовятся к увеличению потока подобных операций. На носу выпускные экзамены, ЕГЭ и летняя сессия.

Анастасия ЦЫГАНКОВА






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