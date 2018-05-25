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25.05.18 10:52 Последний звонок в 10 школе поселка Нижняя Пойма под угрозой срыва





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Мама ученика 9-класса СШ №10 (п.Нижняя Пойма) Надежда Маскаленко: "В понедельник учитель биологии на них наехал: "Почему вы думаете, что мы виноваты?" Сказала: "В 10 классе я вас учить не буду". Как нам сдать экзамены под таким натиском? После того, что случилось, дети стали рассказывать, как их учителя называют в классе, что они уроды, дебилы, тупорылые. Как детям в школу ходить?"



Дети до сих пор пребывают в эмоциональном шоке от случившегося с их одноклассником. Они решили, что из-за конфликта с педагогами на последний звонок не пойдут.

"Я пыталась их успокоить, попросила, ребята, если вы считаете, что вы ни в чем не виноваты, вы не должны оправдываться. После уроков мы встретились, переговорили и договорились, что завтра мы идем на линейку", - рассказала классный руководитель (п.Нижняя Пойма) Наталья Ольшаникова.



Директор школы номер 10 информацию об отказе учителей вести уроки опровергла: "Никакого бойкота нет, уроки ведутся в полном объеме. Было собрание, будет еще одно", - директор СШ №10 (п.Нижняя Пойма) Юлия Дэр.



Информацию о конфликте мы передали в краевое министерство образования, и уже завтра в поселок с проверкой выезжают их представители и руководители местного районо.



Родители встревожены: учителя срываются на детей из-за случая с 9-классником, который недавно покончил жизнь самоубийством. Якобы ученики обвиняют педагогов в смерти подростка.Мама ученика 9-класса СШ №10 (п.Нижняя Пойма) Надежда Маскаленко: "В понедельник учитель биологии на них наехал: "Почему вы думаете, что мы виноваты?" Сказала: "В 10 классе я вас учить не буду". Как нам сдать экзамены под таким натиском? После того, что случилось, дети стали рассказывать, как их учителя называют в классе, что они уроды, дебилы, тупорылые. Как детям в школу ходить?"Дети до сих пор пребывают в эмоциональном шоке от случившегося с их одноклассником. Они решили, что из-за конфликта с педагогами на последний звонок не пойдут."Я пыталась их успокоить, попросила, ребята, если вы считаете, что вы ни в чем не виноваты, вы не должны оправдываться. После уроков мы встретились, переговорили и договорились, что завтра мы идем на линейку", - рассказала классный руководитель (п.Нижняя Пойма) Наталья Ольшаникова.Директор школы номер 10 информацию об отказе учителей вести уроки опровергла: "Никакого бойкота нет, уроки ведутся в полном объеме. Было собрание, будет еще одно", - директор СШ №10 (п.Нижняя Пойма) Юлия Дэр.Информацию о конфликте мы передали в краевое министерство образования, и уже завтра в поселок с проверкой выезжают их представители и руководители местного районо. Екатерина МАЗАЛЬКОВА













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